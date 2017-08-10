Вредные мифы о похмелье и сладостях

Американские ученые опубликовали результаты исследования, опровергающие целый ряд бытующих представлений о влиянии разных факторов на общее состояние человека. В частности, они развенчивают миф о том, будто человек большую часть тепла теряет через голову, или что сладости виновны в гиперактивности детей, пишут Подробности.Утверждается также, что не существует эффективного средства от похмелья, а обычные средства, такие как аспирин, бананы или простая вода, на самом деле никак не облегчают состояние.Ученые также опровергли мнение, что за обильный ужин неизменно приходится расплачиваться прибавкой в весе, или что больше всего самоубийств совершается в праздники.Двое сотрудников медицинского факультета университета Индианы, опубликовавшие результаты своей работы накануне праздников Рождества и Нового года, призывают взглянуть на бытующие стереотипы с точки зрения медицинской науки."В поисках научной истины даже самые укоренившиеся в медицине взгляды должны подвергаться сомнению и пересматриваться, - утверждают Рейчел Вриман и Аарон Кэрролл. - Затяжные праздники дают возможность еще раз проанализировать представления, связанные именно с праздничным периодом".Вриман и Кэрролл проштудировали имеющиеся медицинские исследования по этой теме и через интернет собрали информацию как в поддержку некоторых представлений, так и против них.Многие родители уверены в том, что конфеты, шоколад и другие сладости вызывают у детей гиперактивность. Однако исследования показали, что это не так. По мнению ученых, связь между ними существует исключительно в головах родителей."Независимо от того, что думают мамы и папы, сахар никак не виноват в том, что дети становятся неуправляемыми", - говорят ученые.Многие с ужасом ждут приближающихся праздников, потому что винят многочисленные продолжающиеся нередко допоздна застолья за лишние килограммы, от которых потом так трудно избавиться.Однако, как утверждают американские ученые, в научной литературе они не нашли никаких подтверждений тому факту, что прием пищи в вечернее время способствует увеличению веса.Еще один миф заключается в том, что зимой нужно обязательно прикрывать голову, поскольку именно через нее организм теряет большую часть тепла."Если бы это было на самом деле так, то человеку было бы холодно в одинаковой мере: что без шапки, что без брюк. Однако все совсем не так", - говорят ученые.Для любителей спиртного, которые считают, что знают, как избавиться от похмелья или, по меньшей мере, облегчить его последствия, ученые дают простой совет - соблюдать умеренность.