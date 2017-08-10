Умеренное потребление алкоголя помогает стать креативнее
Эксперимент показал, что алкоголь пробуждал креативность. Участники, которые употребили алкоголь в начале эксперимента, чаще успешно справлялись с заданием на нахождение связи между словами. Также они немного лучше справлялись с заданием на творческое мышление, хотя различия не были статистически значимыми. По словам ученых, алкоголь помогает взглянуть на задачу с другой стороны и найти альтернативные решения.
Еще исследователи обнаружили: добровольцы, употребившие алкоголь, хуже справились с заданием на когнитивный контроль и концентрацию внимания. Причем, даже в том случае, если уровень алкоголя в их крови составлял 0,03%. Это эквивалентно пинте пива или небольшому бокалу вина для мужчин и половине пинты пива и половине небольшого бокала вина для женщин.
Gnezdo
LentaInform
Listis
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