Умеренное потребление алкоголя помогает стать креативнее

Пинта пива или небольшой бокал вина способны раскрыть творческий потенциал человека. Это установили сотрудники Университета Граца, проведя эксперимент с участием 70 добровольцев. Участники пили обычное либо безалкогольное пиво. Затем их просили выполнить задания, например, назвать слово, которое связывает три других слова, пишет The Daily Mail.Эксперимент показал, что алкоголь пробуждал креативность. Участники, которые употребили алкоголь в начале эксперимента, чаще успешно справлялись с заданием на нахождение связи между словами. Также они немного лучше справлялись с заданием на творческое мышление, хотя различия не были статистически значимыми. По словам ученых, алкоголь помогает взглянуть на задачу с другой стороны и найти альтернативные решения.Еще исследователи обнаружили: добровольцы, употребившие алкоголь, хуже справились с заданием на когнитивный контроль и концентрацию внимания. Причем, даже в том случае, если уровень алкоголя в их крови составлял 0,03%. Это эквивалентно пинте пива или небольшому бокалу вина для мужчин и половине пинты пива и половине небольшого бокала вина для женщин.