Женский мозг активнее, чем мужской!
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В исследованиях приняли участие в общей сложности 119 здоровых добровольцев и 26683 человека с разными расстройствами, например, шизофренией, биполярным расстройством, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Исследователи искали различия в мозге мужчин и женщин, сообщает Zee News.
Специалисты оценивали активность 128 областей мозга в обычном состоянии и в процессе выполнения задания на концентрацию. Ученые заметили, что у женщин был усилен приток крови к префронтальной коре, отвечающей за самоконтроль, эмпатию, интуицию и другие функции, и к структурам лимбической системы, связанной с эмоциями.
LentaInform
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