Женский мозг активнее, чем мужской!

Ученые из США проанализировали данные 46034 исследований, в которых применялись методы визуализации мозга. У женщин активность мозга оказалась выше, чем у мужчин. В частности, существенно активнее были области, связанные с концентрацией, контролем импульсивных порывов, настроением и беспокойством. Правда, у мужчин была выше активность в зрительных зонах и областях, отвечающие за координацию.В исследованиях приняли участие в общей сложности 119 здоровых добровольцев и 26683 человека с разными расстройствами, например, шизофренией, биполярным расстройством, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Исследователи искали различия в мозге мужчин и женщин, сообщает Zee News.Специалисты оценивали активность 128 областей мозга в обычном состоянии и в процессе выполнения задания на концентрацию. Ученые заметили, что у женщин был усилен приток крови к префронтальной коре, отвечающей за самоконтроль, эмпатию, интуицию и другие функции, и к структурам лимбической системы, связанной с эмоциями.