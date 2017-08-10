Употребление марихуаны грозит преждевременной смертью

Сотрудники Университета Джорджии исследовали побочные эффекты, производимые марихуаной. Как передает "Дни.RU", был произведен опрос 1213 добровольцев старше 20 лет. Ученых интересовало, в каком возрасте респонденты употребляли марихуану. Эту информацию сопоставили с данными о смертности в 2011 году.Среди опрошенных 34% никогда не употребляли марихуану, 21% употребляли марихуану, 20% курили и марихуану, и обычные сигареты, 4% - только сигареты, а 5% - бросили курить. Остальные употребляли марихуану, хотя в прошлом курили табак. Средний стаж курения марихуаны составил 11,5 года.Экспертов интересовало наличие связи между употреблением марихуаны (курением) и смертью от гипертонии, заболеваний сердца и поражения сосудов головного мозга. Выяснилось: у людей, курящих марихуану, риск смерти от высокого кровяного давления был выше в 3,42 раза, чем у остальных. И с каждым дополнительным годом употребления марихуаны риск смерти повышался в 1,04 раза. Эксперты часто упоминали случаи стенокардии и инфарктов после употребления марихуаны.