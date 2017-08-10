Ученые назвали продукт, расширяющий сосуды

Добавил med2ru в категорию Кардиология

Регулярное употребление соленой пищи может иметь негативные последствия для здоровья.

Употребление соленой пищи вызывает мгновенное расширение сосудов. Эффект длится около двух часов, а в отдельных случаях провоцирует накопление холестерина в организме и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO).

Как рассказала одна из авторов научной работы Каси Дикинсон, чтобы увидеть негативное воздействие, достаточно употребить в пищу 3,8 граммов соли.

"Ежедневная доза соли у большинства людей составляет от 8 до 12 граммов, что приводит к высокому кровяному давлению, инсультам и сердечным приступам", - подчеркнула диетолог.

При этом специалист добавила, что воздерживаться от соленых продуктов крайне необходимо людям, страдающим болезнями почек, ожирением, гипертонией.
Gnezdo
Listis
LentaInform

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