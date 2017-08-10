Электронные сигареты вредят сердцу

Электронные сигареты оказывают пагубное влияние на сердце. К такому заключению пришли сотрудники медицинской школы университета Афин после проведенного эксперимента.В исследовании принимали участие 24 здоровых представителя обоих полов, возраст которых в среднем составил 30 лет. После использования электронной сигареты и у мужчин, и у женщин увеличивалась степень жесткости в аорте, и повышалось кровяное давление.Греческие ученые отмечают, что использование электронной обманки в течение получаса по степени вреда равносильно пятиминутному курению обычной сигареты.Результаты своего научного исследования специалисты из Греции огласят во время конгресса Европейского сообщества в Риме. Предполагается, что такое заявление вызовет жаркие дебаты.