Диета с высоким содержанием клетчатки может снизить риск развития артрита

Диета высоким содержанием клетчатки значительно снижает риск развития артрита, согласно новому исследованию из Университета Тафтса, Университета Бостона и Университета Манчестера.Согласно полученным данным, люди, включавшие в свой рацион наибольшее количество клетчатки, имели на 61% меньше шансов на развитие артрита, чем люди, потреблявшие наименьшее ее количество. Клетчатка содержится в неочищенном рисе, кожуре картофеля и других овощах, говорят специалисты, отмечая, что полученные данные могут развенчать теорию о том, что артрит возникает из-за износа поврежденного хряща, который не в состоянии восстановить себя.Эксперты провели обзор двух исследований, включавших 4796 человек и 1268 человек. Потребление клетчатки было оценено с помощью вопросника, также был произведен сбор данных о любых травмах колена, использовании лекарств, приеме алкоголя и физической активности. С помощью рентгенографии ученые определили, имели ли участники какие-либо симптомы остеоартрита. Участники обоих исследований были разделены на четыре группы в зависимости от ежедневного потребления клетчатки. Полученные результаты показали, что максимальное потребление клетчатки было связано со снижением риска развития артрита на 30% в первом исследовании и на 61% во втором исследовании.