Медики объяснили «природу» неприятного запаха изо рта

Дурной запах изо рта появляется при заболеваниях десен, носа, носоглотки. Например, при хроническом тонзиллите, когда в криптах миндалин образуются гнойные пробки, при хроническом гайморите, когда развивается воспалительный процесс в пазухах носа; при тонзиллите – промывание миндалин соответствующими лечебными средствами обычно избавляет от этого недуга.Довольно частая причина неприятного запаха – пародонтоз. При этом заболевании образуются зубодесневые щели, в которые попадают частицы пищи. Разлагаясь, они становятся причиной неприятного запаха.Возможная причина запаха изо рта – некачественные или пришедшие в негодность протезы, под коронками которых скапливаются остатки пищи. Причиной запаха могут быть и кариозно измененные зубы. В образовавшихся кариозных полостях скапливается значительное количество микроорганизмов. Наличие зубного камня, некачественные пломбы, несоблюдение гигиены полости рта – все это способствует появлению запаха.Озена – зловонный насморк – еще одна причина тяжелого запаха, нарушающего «легкое дыхание».Во всех этих случаях необходимо получить конкретные рекомендации у специалистов – стоматолога и оториноларинголога.Причиной запаха может быть белый налет на языке, свидетельствующий чаще всего о неблагополучии в деятельности системы пищеварения. Не случайно врачи называют язык зеркалом желудка. Надо посоветоваться с врачом-гастроэнтерологом, который порекомендует определенную диету. Часто следует совет: при наличии густого (белого или желтого) налета на языке чистить щеткой не только зубы, но и язык.Запах изо рта может быть обусловлен хроническим гастритом с пониженной кислотностью, когда возможно замедленное переваривание белковых веществ. При этом врач может порекомендовать принимать желудочный сок, различные ферментные препараты.Запах изо рта – один из симптомов дивертикула пищевода (мешковидное выпячивание стенки пищевода).Запах кислого возможен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне повышенной кислотности желудочного содержимого.При заболеваниях почек, сопровождающихся почечной недостаточностью, возможен запах аммиака.Должны настораживать специфические запахи, например запах ацетона при диабетической коме, гнилостный запах при абсцессе легкого, при бронхоэктатической болезни. При бронхоэктазах в образующихся карманах бронхов скапливается гной, издающий гнилостный запах. В этом случае необходимо срочно обратиться к врачу.У женщин появление неприятного запаха изо рта связывается иногда с менструациями. Этот запах хорошо заглушается полосканием рта ментоловой водой.У практически здоровых людей запах изо рта может быть от переедания, особенно от злоупотребления мясными блюдами. Не следует переедать. Диета с вегетарианской направленностью тоже может оказаться целебной, поскольку исключает из рациона мясные блюда, способствующие гнилостным процессам в кишечнике человека.