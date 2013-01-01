Названы продукты, существенно портящие зубы

Дантисты назвали очередной список продуктов, которые вредят зубам и разрушают защитную эмаль.Семечки и сухофруктыОказывается, одним из самых "вредоносных" продуктов считается шелуха от семечек. Стоматологи советуют вовсе отказаться от нее, из-за красящих свойств и негигиеничности.Даже если перекусывать полезными продуктами вроде сухофруктов, орехов и семечек, все равно можно навредить зубам. Их кусочки засоряют промежутки между зубами и становятся рассадниками бактерий во рту, которые выделяют кислоту, разъедающую эмаль.Сладкие газированные напиткиСладкие газированные напитки ничем не лучше конфет и леденцов. Они способствуют размножению бактерий, которые при этом выделяют вредные кислоты, способствующие пожелтению эмали. Кроме того, газировка не только изменяет внешний вид зубов, но и провоцирует образование кариеса и разрушение дентина.Не стоит пить также лимонады, даже если в них нет сахара. Они содержат много лимонной кислоты, которая разъедает зубную эмаль и способствует появлению дырок.ВиноЛюбовь к вину и частое его употребление может негативно сказаться на здоровье зубов. Причины этого заключаются в активной кислотности, присущей этому напитку, а также в продолжительности контакта с эмалью. При этом следует помнить, что красное вино, в отличие от белого, не только разрушает зубную эмаль, но и портит ее цвет.Ириски и тофиИриски известны своей "тягучестью" и длительностью жевательного процесса. Все это время на зубы воздействует сахар, концентраты, усилители вкуса и прочие вредные вещества, содержащиеся в конфетах. Такие сладости надолго остаются в ротовой полости до следующей чистки, активно разрушая зубы и пломбы.ЧайОбратите внимание на вашу чашку, когда вы допиваете чай. Ее стенки покрыты темным налетом, который также достаточно сложно отмыть. В 2013 году в The Telegraph было опубликовано исследование сотрудников Университета Дерби в Великобритании, в котором подробно рассказывалось о вреде чая для зубов. Под раздачу особенно попал дешевый черный чай в пакетиках. По словам ученых в нем содержится большое количество фторида, который может провоцировать различные заболевания костей и зубов, в частности. Несмотря на то, что микроэлемент необходим для нашего организма, злоупотреблять им не стоит. Ученые советуют не пить больше 4 чашек чая в день и не покупать низкокачественные чаи.