Диетологи назвали лучшие продукты для быстрого похудения

10 продуктов, которые сжигают жир.Интересно, как должна выглядеть диета, чтобы как можно скорее избавиться от лишних килограммов на животе. Способов на уменьшение жировую ткань много: строгие диеты, упражнения в тренажерном зале, таблетки. Но сбалансированное питание и здоровые физической нагрузки спасут ситуацию.Нужно знать, какие продукты полезны в сжигании жировой ткани.Говядина - позволяет получить энергию из жиров, тем самым способствует снижения так называемого плохого холестерина. Мышцы работают более эффективно и быстро восстанавливаются.Грейпфрут - фрукт низкокалорийный - ускоряет обмен веществ и сжигание жировую ткань, очищает организм от шлаков и токсинов. Грейпфрут рекомендуется также лицам болеющим диабетом II типа.Орехи - правда, они высококалорийные, но приемов пищи в нужных количествах помогают в потере лишних килограммов. Орехи, способствуют уменьшению тяги к сладкому. Орехи содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые защищают артерии от образования атеросклероза и снижают уровень так называемого плохого холестерина. Орехи можно добавлять в утренние каши - ок. 5-7 штук.Творог - лучше выбрать творог содержит большее количество линолевой кислоты, которые улучшают процесс пищеварения сахаров.Зеленый кофе - кофейные зерна, которые не подвергались процессу обжарки. Высокая температура обжаривания кофе изменяет структуру зерна, его цвет и вкус, а также питательную ценность.Перец чили - исполняет на кухни функцию острой приправы. Перец имеет бактерицидные свойства и противораковые, кроме того, ускоряет обмен веществ и действует на организм разогревающее. Но с осторожностью его должны принимать люди, которые страдают язвенной болезнью желудка, воспалением кишечника и другими заболеваниями пищеварительной системы.Авокадо - высококалорийный плод, который едят умеренно (1-2 штуки в неделю) помогает в поддержании здоровой и стройной фигуры. Авокадо является источником жирных кислот, снижающих уровень холестерина. Этот фрукт можно применять в качестве замены сливочного масла, добавлять его в салаты.Зеленый чай - ускоряет сжигание жира, очищает организм. Не рекомендуется матерям, кормящим грудью. Зеленый чай не можно заливать кипятком, так как он теряет ценные свойства.Семена бобовых - они содержат очень много клетчатки, которая естественным образом очищают кишечник.Стоит вводить бобовые в качестве заменителя мяса, так как в отличие от мяса не окисляют организм.Корица - приправа содержит много антиоксидантов и уменьшенный аппетит. Отлично подойдет как дополнение к утренней овсянке. Корица регулирует уровень сахара и ускоряет обмен веществ.