Как избавить женщин от выкидышей?

Добавил Ivan в категорию Гинекология

Ученые рассказали, как сократить количество выкидышей и врожденных дефектов у рождаемых детей. Эксперты рекомендуют принимать специальные витаминные добавки.

Австралийским исследователям удалось определить витамины, которые могут снизить риск неправильного развития плода в утробе матери. Более десяти лет эксперты пытались решить проблему и в итоге выяснили, что витамин В3 способствует лечению дефицита молекул, который подвергает плод к неправильному развитию.

Эксперты уверяют, что их исследование является прорывом в медицине. Ученые намерены и дальше работать в этом направлении, создавая тесты для определения женщин, которые больше всего подвержены риску выкидыша.
LentaInform
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