Как избавить женщин от выкидышей?

Ученые рассказали, как сократить количество выкидышей и врожденных дефектов у рождаемых детей. Эксперты рекомендуют принимать специальные витаминные добавки.Австралийским исследователям удалось определить витамины, которые могут снизить риск неправильного развития плода в утробе матери. Более десяти лет эксперты пытались решить проблему и в итоге выяснили, что витамин В3 способствует лечению дефицита молекул, который подвергает плод к неправильному развитию.Эксперты уверяют, что их исследование является прорывом в медицине. Ученые намерены и дальше работать в этом направлении, создавая тесты для определения женщин, которые больше всего подвержены риску выкидыша.