Составлен список самых популярных мифов о человеческом мозге

Несмотря на многочисленные исследования, человеческий мозг до сих пор является загадкой для ученых. Что же касается обычных людей, то они вообще плохо представляют себе, как он устроен и работает. Сотрудники Национального института здоровья США составили список 10 самых популярных заблуждений на эту тему.Человек использует только 10% своего мозга. Это, возможно, один из самых известных и распространенных мифов всех времен. Само утверждение приписывают популярному американскому психологу Уильяму Джеймсу и относят к началу прошлого века. Оно звучит убедительно, но является неверным. Результаты сканирования мозга отчетливо показали: для выполнения конкретного задания требуется согласованная работа различных участков мозга.Второй миф касается людей, страдающих аутизмом. Считается, у них имеются особые врожденные таланты. Это еще один популярный миф, который был создан телевидением. Эксперты констатируют: такие пациенты, возможно, обладают блестящими физическими данными, но вот об умственных способностях этого сказать нельзя.Многи полагают, что шизофрения означает раздвоение личности. На самом деле, это психическое расстройство характеризуется проблемами с концентрацией внимания, галлюцинациями, социальной изоляцией и тем, что человек может долго оставаться неподвижным. Однако многие путают это состояние с множественным личностным расстройством - раздвоением личности, иногда спровоцированным сильной травмой.Кто-то говорит, что мозг не меняется, но это не так, ведь мозг прекрасно восстанавливается после повреждений и перестраивает себя. Даже в очень тяжелых случаях, например, при инсульте аксоны мозга могут восстановиться и излечиться. Алкоголь же, вопреки распространенному мнению, не убивает клетки мозга.Действительно, злоупотребление спиртным может влиять на системы мозга. Но он может сказаться только на дендритах — соединениях, через которые нейроны получают информацию. Хотя редкий синдром Вернике-Корсакова характеризуется потерей нейронов в некоторых отделах мозга. Но это не первичный эффект алкоголизма, а вторичный эффект дефицита витамина В, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя.Что касается необратимости повреждений мозга, то здесь все зависит от степени и места повреждения. Умеренные травмы легко контролируются, а вот тяжелые повреждения бывают необратимы, правда, не всегда приводят к вегетативному состоянию.У людей самый большой мозг. Это одно из самых распространенных заблуждений. Но сравнительное исследование показывает, что средний человеческий мозг весит около 1,4 килограмма, а мозг кашалота - примерно 7,7 килограмма. Правда, некоторые ученые подчеркивают: имеет значение не сам размер мозга, а соотношение размера мозга и тела. У людей оно составляет примерно 1:50, а у других животных - приблизительно 1:180 или 1:220.Важно и то, какая часть мозга задействована в когнитивной функции. Из всех млекопитающих человек имеет самую большую кору головного мозга, которая отвечает за высшие функции вроде памяти и речи.Если говорить о структуре мозга, то, в свою очередь, некоторые люди уверены, что мозг — однородная масса. Но в целом он состоит из бесчисленного множества клеток под названием глии или нейроны. Сами клетки распределены по отделам мозга, выполняющим определенные функции.Еще один миф, поддерживаемый родителями. Существует точка зрения, согласно которой, если слушать Моцарта, можно стать умнее. "Эффект Моцарта" (развитие мозга под действием музыки) впервые был описан исследователем Альфредом Томатисом, а известен стал благодаря музыканту Дону Кэмпбеллу. Идея стала очень популярной, и люди начали покупать записи Моцарта, чтобы развивать детей. До сих пор ни одно исследование не подтвердило эту теорию.И последнее заблуждение - у человека якобы только пять чувств. Несомненно, осязание, обоняние, зрение, слух и вкус являются самыми сильными чувствами, однако они не единственные. Есть и другие, например, чувство равновесия, ощущение тела в пространстве и чувство боли.