Хронический стресс у мамы повышает шансы родить дочь

У женщин, в момент зачатия находящихся в состоянии хронического стресса, больше шансов родить девочку, чем мальчика. Во всяком случае, к таким выводам пришли ученые из британского Оксфордского университета, проведя исследование среди 338 женщин.У испытуемых замерялись показатели двух гормонов, - кортизола, служащего показателем хронического стресса, и бета-амилаза, свидетельствующего о высоком уровне адреналина.В период проведения эксперимента у его участниц родилось 58 мальчиков и 78 девочек. При этом у 50% женщин с высоким уровнем кортизона (показателя долговременного стресса) девочек рождалось существенно больше. Исследователи подсчитали, что шансы родить девочку у таких испытуемых были на 75% больше, чем мальчика. А вот взаимосвязи между вероятным полом будущего ребенка и уровнем адреналина (показателя кратковременных эмоций) выявлено не было.То есть, больше девочек рождалось лишь у тех женщин, которые находились в состоянии стресса, вызванного долговременными жизненными обстоятельствами, такими как денежные трудности, проблемы в отношениях с мужем или партнером. Причиной такого стресса могут стать также чрезвычайные ситуации - например, война или природное бедствие.