Доказано: любовь к кофе может быть связана с наркоманией
Подобные выводы были сделаны на основе опроса 22 человек. Исследователи спрашивали их, предпочитают ли те кофеин или таблетку-плацебо. Позднее добровольцы получали тип амфетамина и также должны были оценить свои впечатления. В итоге большинство человек, которые выбирали кофеин, позитивно отозвались о наркотике. Известно, что люди неодинаково реагируют на наркотики. Например, одна доза наркотика способна спровоцировать диаметрально противоположный эффект: кому-то понравится он, а кому-то — нет. По словам Сигмон, полученные данные позволят лучше выявлять людей, предрасположенных к развитию наркотической зависимости, ведь в основе лежит ответ человека на психомоторные стимуляторы.
Gnezdo
LentaInform
Listis
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