Доказано: любовь к кофе может быть связана с наркоманией

Молодые люди, отдающие предпочтение кофе, вполне вероятно в будущем будут иметь наркотическую зависимость. Такой вывод делают эксперты в лице профессора Стэйси Сигмон из Университета Вермонта. Они выяснили: люди, позитивно реагирующие на кофеин как в кофе, так и энергетиках, нередко получали удовольствие от амфетаминов и кокаина, особенно в больших дозах.Подобные выводы были сделаны на основе опроса 22 человек. Исследователи спрашивали их, предпочитают ли те кофеин или таблетку-плацебо. Позднее добровольцы получали тип амфетамина и также должны были оценить свои впечатления. В итоге большинство человек, которые выбирали кофеин, позитивно отозвались о наркотике. Известно, что люди неодинаково реагируют на наркотики. Например, одна доза наркотика способна спровоцировать диаметрально противоположный эффект: кому-то понравится он, а кому-то — нет. По словам Сигмон, полученные данные позволят лучше выявлять людей, предрасположенных к развитию наркотической зависимости, ведь в основе лежит ответ человека на психомоторные стимуляторы.