Эндокринологи связали гормональные нарушения с пищевыми добавками

Если в рационе человека стабильно присутствуют пищевые добавки вроде консервантов, то у него может нарушиться гормональный фон. Был проведен эксперимент: ученые вырастили из стволовых клеток ткани, выделяющие гормоны. И эти ткани подвергли воздействию трех распространенных пищевых добавок.Речь идет о бутилгидрокситолуоле (Е321), перфтороктановой кислоте (PFOA) и трибутилолове. Первое соединение можно найти в хлопьях для завтрака, орешках, крекерах и используется, чтобы избежать прогорклости. Второе вещество образуется при нагревании тефлоновой посуды и содержится во внутреннем покрытии упаковок чипсов или попкорна. Третья добавка встречается в составе красок, которые используются для защиты морских судов от обрастания организмами. Это токсичное вещество может проникать в воду и накапливаться в морепродуктах.Оказалось, каждое соединение вмешивалось в гормональный фон. В частности, страдали гормоны, обеспечивающие связь кишечника и мозга. Именно из-за этих соединений мозг может не получать вовремя сигнал о насыщении. Это грозит перееданием.