Беременность является безусловно важным периодом как для мамы, так и для будущего малыша. Родители должны быть осведомлены, что некоторые патологии могут привести к нежелательным результатам и даже к летальному исходу.По этому мамы должны прежде всего планировать беременность, консультироваться с доктором, отказаться от вредных привычек на весь период вынашивания плода и тщательно следить за состоянием своего здоровья.Заболевания могут быть разными – это и инфекции, и врожденные патологии, и приобретенные заболевания на протяжении жизни. Ниже приведены самые распространенные болезни во время беременности.Анемия (малокровие) — это низкий уровень гемоглобина (менее 90 г/л). Эта патология опасна для беременной женщины и ее плода. Диагноз нужно поставить как можно раньше, ведь при некоторых формах анемии беременность может быть противопоказана и ее необходимо прерывать.Часто к задержке внутриутробного развития плода и тяжелым токсикозам приводят болезни почек.Различные сердечные пороки и гипертоническая болезнь может стать причиной сердечно-сосудистой недостаточности, что в очень редких случаях приводит к смертельному исходу.При первой стадии гипертонической болезни беременность не противопоказана, а вот при 2Б и третьей стадии беременность может быть опасна для женщины.Женщине с сахарным диабетом беременеть можно, но если во втором и третьем триместре течение данной патологии усугубляется, то необходимо досрочное прерывание беременности. По этому рекомендуют беременеть женщинам со слабым течением этого заболевания.При миопии могут возникать кровоизлияния в сетчатку глаза. Из-за этого при высоких степенях близорукости и их осложнений проводят кесарево сечение.Тромбофлебит и варикозное расширение вен, которые диагностировали до беременности, часто осложняются во время нее. Симптоматика будет включать в себя: судороги мышц, ощущения ползания мурашек по коже, онемение, высокую утомляемость.Такие заболевания как неосложненный холецистит, панкреатит, желчнокаменная болезнь, язва желудка – не является противопоказанием к досрочному прерыванию беременности.