Продукты, помогающие поддерживать баланс сахара в крови

Следование принципам здорового питания является ключевым и наиболее важным требованием для профилактики и лечения сахарного диабета. Впрочем, рекомендации, предназначенные для диабетиков, подойдут и всем остальным, поскольку касаются укрепления здоровья в целом: речь о том, чтобы включить в рацион разумное количество овощей и фруктов, бобовые, цельные злаки, нежирные молочные продукты, мясо птицы и рыбы – и как можно меньше употреблять сладости, а также продукты, прошедшие промышленную переработку, с высоким содержанием жира и соли. Больные сахарным диабетом должны питаться в одни те же часы в течение дня, чтобы избежать резких скачков уровня сахара в крови.Сегодня известно, что у пациентов, которые прибегают к профессиональным консультациям диетологов и находятся под наблюдением врачей, гораздо больше шансов поддерживать сбалансированный уровень сахара в крови и предотвратить возможные осложнения. Так какие же продукты нам следует добавить в меню?Оливковое маслоРастительное масло не содержит углеводов и поэтому не повышает уровень сахара в крови, к тому же оно замедляет усвоение совместно употребляемых с ним продуктов. Оливковое масло богато полезными жирными кислотами Омега-9 и Омега-3, которые способствуют повышению эластичности кровеносных сосудов и нормальному кровотоку. Оливковое масло также не повышает уровень инсулина, поэтому оно уменьшает инсулинорезистентность (нечувствительность к инсулину), которая имеется у многих людей и вызывает рост уровня сахара в крови.КорицаМногие исследования показывают, что употребление корицы – от одной чайной ложки (5 мг) до трех чайных ложек в день – положительно влияет на снижение уровня глюкозы в крови.Зеленый чайЗеленый чай содержит антиоксидант EGCG, который способствует эластичности кровеносных сосудов и стабилизирует уровень глюкозы в крови. В ходе недавнего исследования, проведенного в Пенсильванском университете, обнаружилось, что этот компонент снижает уровень сахара в крови и предотвращает его резкий рост после приема пищи, состоящей в основном из углеводов.БобовыеБобовые, такие как чечевица, горох, фасоль и горох, действительно содержат значительное количество углеводов, но в них также много пищевых волокон, которые являют собой подобие «сита» для сахара, замедляя его всасывание в кровь и уменьшая гликемическую нагрузку.Зеленые овощиСвежая листовая зелень (салат, капуста, шпинат, мангольд, петрушка) и зеленые овощи, такие как сельдерей, огурцы, цветная капуста, зеленая фасоль и кольраби (свежие, тушеные или замороженные), содержат углеводы, которые высвобождают в кишечнике гормоны, снижающие апппетит. Это открытие было сделано в рамках исследования, опубликованного в British Medical Journal. Кроме того, исследователи обнаружили, что эти овощи улучшают чувствительность к инсулину, способствуя тем самым более эффективному регулированию уровня глюкозы в крови. Употребление в пищу таких овощей, как спаржа, чеснок и артишок, может помочь при диабете и ожирении, а также снижает риск развития диабета второго типа, поскольку эти овощи богаты магнием и известны как эффективные антиоксиданты.ОвсянкаОвес содержит высокий процент пищевых волокон двух типов, витаминов группы В (особенно В1), витамина Е и антиоксидантов. Большое количество клетчатки замедляет всасывание сахара и в сочетании с антиоксидантами превращает овсянку в продукт, который рекомендуется для стабилизации уровня глюкозы в крови. По данным исследования, опубликованного в журнале Clinical Endocrinology and Diabetes в 2008 г., больным сахарным диабетом, которые придерживались диеты с низким содержанием сахара, удалось снизить уровень глюкозы до 158 мг-дл, а с добавлением в их меню овсянки этот показатель составил всего 118 мг-дл.Поводя итог, скажем: зимой, чтобы согреться и утолить голод без ненужных сахаров, вы можете начать свой день с овсяной каши, приправленный корицей; на обед приготовить куриную грудку с бланшированными зелеными овощами, после обеда выпить чашку зеленого чая с овсяным печеньем, вечером съесть суп из чечевицы, а перед сном выпить еще одну чашку зеленого чая, чтобы снизить уровень сахара в крови и успокоить пищеварительную систему.