Сушить белье в жилых комнатах опасно для здоровья

Сушить белье в доме небезопасно из-за повышенного риска развития астматического приступа. Влажность, образуемая испарениями белья, — идеальные условия для роста грибка. А грибок выделяет споры, которые провоцируют аллергические реакции и приступы астмы.Дети, пожилые люди, пациенты с подавленным иммунитетом находятся в группе повышенного риска, предупреждают врачи. Поэтому лучше устраивать стирку и сушку белья в отдельном от жилых комнат помещении или на улице. Сушильные машины, привычка регулярно проветривать дом также позволят предотвратить размножение грибка. Известно: грибок Aspergillus fumigatus нередко вызывает проблемы с легкими. Он растет круглый год, но в особенности вольготно ощущает себя в условиях повышенной влажности (в том числе, осенью).Удивительно, но условия повышенной стерильности тоже повышают риск астмы. Как показали исследования Университета Британской Колумбии, излишне чистота воды повышает риск развития астмы у детей, ведь тогда они лишены контакта с полезными микробами.Во-первых, было установлено: грибок Pichia в желудочно-кишечном тракте новорожденных из Эквадора является надежным маркером, предсказывающим, будет ли у ребенка астма. Оказалось, наличие грибка значительно повышало риск астмы. Также эксперты проанализировали влияние внешних факторов. В частности, их интересовала степень загрязнения окружающей среды, был ли доступ у детей к чистой воде.Выяснилось, что дети, имевшие доступ к чистой воде, чаще сталкивались с астмой именно из-за «фактора стерильности». Не секрет, контакт с бактериями «закаляет» иммунитет человека. Поэтому чрезмерная стерильность уже не раз связывалась с аутоиммунными заболеваниями и астмой.