Сушить белье в жилых комнатах опасно для здоровья
Добавил medic в категорию Пульмонология
Дети, пожилые люди, пациенты с подавленным иммунитетом находятся в группе повышенного риска, предупреждают врачи. Поэтому лучше устраивать стирку и сушку белья в отдельном от жилых комнат помещении или на улице. Сушильные машины, привычка регулярно проветривать дом также позволят предотвратить размножение грибка. Известно: грибок Aspergillus fumigatus нередко вызывает проблемы с легкими. Он растет круглый год, но в особенности вольготно ощущает себя в условиях повышенной влажности (в том числе, осенью).
Удивительно, но условия повышенной стерильности тоже повышают риск астмы. Как показали исследования Университета Британской Колумбии, излишне чистота воды повышает риск развития астмы у детей, ведь тогда они лишены контакта с полезными микробами.
Во-первых, было установлено: грибок Pichia в желудочно-кишечном тракте новорожденных из Эквадора является надежным маркером, предсказывающим, будет ли у ребенка астма. Оказалось, наличие грибка значительно повышало риск астмы. Также эксперты проанализировали влияние внешних факторов. В частности, их интересовала степень загрязнения окружающей среды, был ли доступ у детей к чистой воде.
Выяснилось, что дети, имевшие доступ к чистой воде, чаще сталкивались с астмой именно из-за «фактора стерильности». Не секрет, контакт с бактериями «закаляет» иммунитет человека. Поэтому чрезмерная стерильность уже не раз связывалась с аутоиммунными заболеваниями и астмой.
Gnezdo
LentaInform
Listis
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