Кока-кола лечит некоторые болезни желудка

У кока-колы наконец-то обнаружилась польза: она не только портит зубы и загружает ваш организм сахаром и калориями, но еще и лечит желудок!Журнал Alimentary Pharmacology and Therapeutics опубликовал данные исследования, которые понравятся всем любителям кока-колы.Ученые рассмотрели исследования по нетрадиционным лечения, которые были опубликованы за последние 10 лет.Оказылось, что напиток, который легко разрушает зубную эмаль, также хорошо растворяет неперевариваемые частицы (такие как фрукты и овощи, целлюлоза), которые могут накапливаться в желудке.Такие проблемы часто бывают у пациентов, страдающих из-за плохой работы пищеварительного тракта, в результате чего перемещение пищи затруднено.Ровно половина таких пациентов смогли расстаться со своими «желудочными накоплениями» с помощью кока-колы! А у некоторых напиток сработал в комбинации процедурой механической литотрипсии.Ученые еще не до конца понимают, как именно работает кока-кола, но предполагают, что причина в высокой кислотности напитка и угольной и фосфорной кислоте, в результате чего он напоминает натуральный желудочный сок.Кроме того, бикарбонат натрия и углекислый газ могут усилить эффект растворения.