Лучшие народные рецепты лечения пивом

Освежающий вкус пива радует взрослых не меньше, чем детей – сладкая газировка. Кроме удовольствия, которое приносит собственно вкус этого хмельного напитка, пиво действует и как легкое расслабляющее, а может и просто прекрасно утолить жажду.Однако пиво может принести не только удовольствие. Если его правильно использовать, то этот чудесный пенный напиток также может помочь побороть многие болезни.Лечение пивом известно уже несколько тысяч лет, — собственно, с момента его изобретения оно применяется и в медицинских целях. Несколько тысяч лет назад древние шумеры применяли его в качестве лекарства при лечении зубной боли и даже выведения камней из почек.И это вовсе не фантазии темных народов древности. Недавно японские ученые выяснили, что лекарственные свойства пива обусловлены уникальным составом этого напитка. Хмель, который содержится в пиве, помогает вылечить простуду.По результатам исследования выяснилось также, что пиво также способно улучшить структуру сухожилий и связок, состояние костной ткани, поскольку содержит в своем составе кремний – вещество, которое является важным для этих тканей строительным материалом. Так что употребление пива может быть прекрасным средством для профилактики остеопороза.Солод, который также является неотъемлемой частью этого напитка, имеет в составе необходимые для организма человека углеводы, а также белки, некоторые ферменты и минеральные соли. В процессе приготовления все перечисленные полезные компоненты остаются в готовом напитке.По счастью, народная молва сохранила не только легенды о лечении пивом, но и конкретные рецепты, которые вполне можно применить в реальности. И сейчас мы раскроем их тайны.Народные рецепты лечения пивом различных болезнейПиво, как лекарство от кашля и простудыРецепт:— 200 миллилитров пива, подогретого до теплого состояния;— 1 столовая ложка меда;— щепотка корицы;— 1 чайная ложка сушеной гвоздики.Растворить в пиве остальные ингредиенты. Выпить на ночь, предварительно размешав. Наутро больной почувствует заметное облегчение состояния. Повторить каждый вечер 4-5 дней.Пиво в компрессе для лечения ангины и боли в горлеРецепт:— 100-150 миллилитров пива;— 1 столовая ложка меда.Тщательно размешать. Нагреть до 30°C. Смочить салфетку, наложить на шею, обернув мягкой шерстяной тканью. Снять компресс через 4-5 часов.Пиво как лекарство от гриппа и бронхитаРецепт:— 1 головка чеснока среднего размера;— 2 лимона;— 300 гр. сахара;— 0,5 литра пива.Головку чеснока раздавить. Лимон нарезать дольками, вынув семечки, перекрутить вместе с чесноком в блендере или мясорубкой. Добавить сахар и пиво. Варить полчаса на водяной бане, плотно закрыв крышкой или залить горячим пивом в термосе.Отцедив, принимать по 1 столовой ложке трижды в день, за полчаса до еды.Пиво как лекарство от акне/угрейДля избавления от угрей следует принимать пивные дрожжи, по 1-2 чайных ложки во время еды. Их запаривают кипятком.Это гораздо более эффективный рецепт, чем многие таблетки, которые продаются в аптеках. Тем более, что он полностью состоит из натуральных ингредиентов, в отличие от фармацевтических лекарственных средств.Обратите внимание, что если дрожжи принимать не запаренными кипятком, то в этом случае они будут выводить из организма кальций, а также витамины группы В.Пиво как лекарство для улучшения состояния волосС тех пор как появилось пиво, известно, что высокое содержание в них полезных веществ, витаминов и пивных дрожжей самым благотворным образом влияет на качество волос, стимулирует их рост.Ополаскивание пивом после мытья способствует возвращению блеска и эластичности волосам, предотвращает и даже останавливает их выпадение. Современные парикмахеры не стыдятся использовать пиво в качестве ополаскивателя перед тем, как накрутить их на бигуди – они не только сохранят локоны надолго, но и придадут им здоровый блеск.В качестве ополаскивателя можно применять как светлое, так и темное пиво. Перед применением желательно его подогреть. После ополаскивания пивом желательно промыть их обычной чистой водой.Пиво как лекарство от поноса— 100 миллилитров светлого пива;— 1 чайная ложка яблочного уксуса.Смешать, употреблять по 1-2 ст ложки каждые 2-3 часа на протяжении дня. Несколько первых приемов заметно облегчат состояние, нормализовав работу пищеварительного тракта.Пиво как лекарство для повышения потенцииСпешим обрадовать мужчин: слухи о том, что пиво снижает мужскую потенцию – всего лишь слухи. Правда в том, что в умеренном количестве пиво хорошего качества способно стимулировать половую функцию мужчины.Есть и особый пивной рецепт для увеличения мужской силы. Для этого нужно взять:— 200 мл пива;— 30 гр листьев + семян мелиссы;— 20 гр слоевищ цетрарии исландской;— 20 гр льнянки обыкновенной.Закипятить пиво, залить им травки, настаивать в течение 2 часов в холодильнике.Получившийся настой процедить. Принимать натощак 1 такой стакан в день в течение 1 месяца.Пиво как лекарство от цистита, уретрита и аденомы простатыРецепт:— 2 ст л колючего татарника;— 200 мл кипяченой воды;— 100 мл светлого пива.Нагреть татарник на водяной бане 15 минут, охладить. Полученный настой использовать так: 1/3 стакана настоя смешать с 100 мл пива. Принимать трижды в день после еды.