Диабетики чаще страдают от выпадения зубов

Научные специалисты из Университета Дьюка провели исследование, в результате которого удалось установить, что люди, страдающие от диабета, чаще теряют зубы чем те, кто не подвержен данному заболеванию.Сообщается, что специалисты провели эксперимент, в ходе которого были изучены данные более 3700 человек, страдающих от диабета. Проанализировав эти данные, удалось установить, что диабетики имеют менее здоровую полость рта, чем люди, не столкнувшиеся с данным заболеванием. В частности, речь идет о выпадении зубов.Удалось выяснить, что между диабетом и заболеваниями десен существует тесная связь, ведь этот принцип работает и в обратную сторону: низкий уровень здоровья полости рта может осложнить течение диабета. Чтобы избежать выпадения зубов и осложнений диабетического заболевания, специалисты рекомендуют придерживаться банальных норм гигиены: чистить зубы два раза в день, использовать зубную нить и посещать стоматологов на регулярной основе.