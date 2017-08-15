После отдыха может ухудшиться самочувствие

Ученые заявили, что отдых нельзя рассматривать как бездействие и физическую инертность, поскольку на самом деле отдых – это вид деятельности. По их словам, распространенная среди современных людей привычка отдыхать, подолгу находясь в положении лежа или сидя, может приводить, как минимум, к появлению чувства усталости и отражаться на психике.Возможно, это не соответствуют вашему представлению об отдыхе, но он является видом деятельности, а не состоянием «ничегонеделания, говорят специалисты.Эксперты высказались о том, что многие люди идут на поводу у своих ощущений, в то время как для поддержания хорошего самочувствия и здоровья необходимо следовать не импульсивным, а рациональным правилам. «Потакание своим чувствам не всегда полезно для нас. Когда мы полагаемся на ощущения, мы быстрее утомляемся. После рабочего дня, желая отдохнуть, мы скорее всего просто завалимся на диван, хотя 30-минутная тренировка для нашего здоровья была бы куда полезнее.», - сказали специалисты.Они отметили, что большинство людей, склонных определять отдых как лежание на диване или в постели, отсутствие каких-либо дел и возможность смотреть телевизор, часто оценивают такой отдых как «бездумный». Он не заставляет напрягать мозг и этим расслабляет.Но в действительности, как утверждают медики, занимаясь вышеперечисленными действиями, человек, наоборот, побуждает свой мозг «грузиться», что в итоге может привести к ощущению полной разбитости.«Ленивое просматривание телевизора, интернета или чтение твитов только кажется бездумным. На самом деле этот такой тип умственного участия, который может утомить еще сильнее, ведь мозг в таких условиях постоянно обрабатывает все, что ему предлагается», - пояснили ученые.Они заявили, что с целью отдыха нужно переключаться между противоположными по своему характеру задачами.В частности, эксперты посоветовали при работе за компьютером отвлекаться на деятельность, требующую физических усилий. Тем, кто много времени проводит в окружении людей, - полезно уединяться.