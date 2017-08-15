Найден новый способ выхода из депрессии

Группа исследователей, представляющих Томский университет систем управления и радиоэлектроники, создала лампу, свет от которой придает сил, повышает работоспособность и позволяет эффективно бороться с депрессией. Как сообщается, свет от этой лампы особым образом влияет на работу мозга человека.Сообщается, что мерцающий свет от прибора попадает на сетчатку и стимулирует ритмы головного мозга, в первую очередь альф-ритм, который у людей связан с расслабленным состоянием, и бета-ритм, связанный с высшими когнитивными процессами и фокусированием внимания. Бета-ритм, в первую очередь, фиксируется, когда человек наблюдает за происходящими событиями с открытыми глазами или сосредоточен на решении каких-либо текущих проблем. Лампа может также работать и в «обычном» режиме.По словам разработчиков, если человек находится под воздействием «стимулирующего» излучения на протяжении десяти минут, его работоспособность повышается. Также предполагается, что мерцающий свет позволяет эффективнее выходить из депрессии.Лампа уже прошла первую проверку — учёные попросили добровольцев выполнить ряд заданий как при «стимулирующем», так и при обычном свете. Сравнив количество ошибок в обоих случаях и проанализировав электроэнцефалограммы, снятые у участников во время экспериментов, разработчики, как сообщается, остались удовлетворены результатами.В перспективе специалисты планируют проверить, не снижает ли эффективность лампы дневное излучение.Ранее группа ученых, представляющих Гарвардский и Вермонтский университеты, выяснила, что фотографии, размещаемые человеком в интернете, и особенно используемые при этом фильтры помогают с довольно высокой степенью вероятности определить, не страдает ли он от депрессии на ранней стадии.