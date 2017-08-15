Стало известно, какая диета замедляет старение

Эксперименты на животных, проведенные специалистами из Калифорнийского университета, показали, что низкокалорийная диета улучшает функционирование биологических часов и тем самым косвенно способствует замедлению старения. Исследователи не исключают, что подобная взаимосвязь может наблюдаться и у человека,Довольно давно известно, что у человека и многих других живых существ в организме происходят различные циклические процессы, обусловленные сменой времени суток — это называется циркадными ритмами. Специалисты обратили внимание на то, что некоторые из генов, связанных с работой «внутренних часов», также участвуют во многих других процессах, происходящих в мозге и других органах, и от процессов этих зависит скорость старения и продолжительность жизни.На первом этапе своего исследования учёные проследили за активностью интересовавших их генов у мышей различного возраста. Как выяснилось, у молодых особей гены, позволяющие организму своевременно переключаться между готовностью ко сну и бодрствованием, работали значительно эффективнее.В дальнейшем учёные попробовали кормить грызунов низкокалорийной пищей — в среднем корм таких мышей содержал на 30 процентов меньше калорий, чем тот, который давали остальным. Как оказалось, подобная диета позволяла генам, отвечающим за циркадные ритмы, дольше работать «в полную силу». По мнению учёных, именно благодаря этому питавшиеся низкокалорийной пищей животные в среднем жили заметно дольше, чем те, которые питались «стандартной» едой. Также экспериментальная группа, несмотря на «солидный» возраст дольше сохраняла активность, характерную для молодых особей.Специалисты не исключают, что в будущем полученные результаты помогут приблизиться и к пониманию некоторых «секретов долголетия» для людей.