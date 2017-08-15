Врачи рассказали, к чему может привести увлечение нетрадиционной медициной

В последнее время альтернативная медицина получила особую популярность не только в деле лечения не очень тяжелых заболеваний, но и в лечении онкологии. Отчасти это обусловлено высокой стоимостью стандартной терапии, ее побочными эффектами и тем, что рак развивает устойчивость, требующую новых подходов в лечении. Однако альтернативная медицина опасна, считают эксперты Йельского университета.Было проведено исследование, показывающее, что альтернативная медицина до пяти раз увеличивает смертность от рака. Речь идет о гомеопатии, акупунктуре, хиропрактике, соковых диетах и прочих методах народной медицины.Был проведен анализ национальной базы данных больных раком, в которой собрано 34 миллиона записей пациентов, ход их лечения и результаты. Ученые выделили 280 человек с онкологическим заболеванием, отказавшихся от стандартного лечения, и 560 людей из контрольной группы (применялась стандартная терапия).Через пять лет специалисты оценили состояние исследованных людей. Оказалось, 78,3% пациентов, которые лечились по стандартной схеме, выжили. Во второй группе таковых было лишь 54,7%. Наиболее печальные показатели отмечались среди пациентов с раком молочной железы - нетрадиционная медицина повышала риск смерти в пять раз. В группе больных колоректальным раком - в четыре раза, а в группе с раком легких - в два раза.