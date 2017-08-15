Средняя продолжительность жизни россиян превысила 72 года

По итогам первого полугодия 2017 года средняя продолжительность жизни россиян согласно данным Росстата составила 72,4 года, что является наиболее высоким показателем за весь период наблюдений. Об этом сообщила сегодня вице-премьер Ольга Голодец.По словам Голодец, по сравнению с предыдущим годом средняя продолжительность жизни возросла на 0,5 года. Главным фактором, обеспечивающим увеличение средней продолжительности жизни, является системная работа по снижению смертности, подчеркнула вице-премьер. По ее данным, по итогам первого полугодия 2017 года смертность сократилась до с 13,2 до 12,9 на 1000 человек.«Вопросы здоровья и демографического развития – это абсолютный приоритет правительства. Эта проблематика будет оставаться в центре внимания и в дальнейшем», - подчеркнула вице-премьер.Также сегодня ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, сообщило о снижении числа больничных листов, оформленных россиянами. По данным ведомства, в 2016 году было выдано 19,53 млн больничных листов, тогда как годом ранее – 19,65 млн. В Минздраве данную тенденцию связывают с активной реализацией мер по профилактике заболеваемости: кампаниями по вакцинации, диспансеризации, программами по формированию здорового образа жизни. Впрочем, отметили в министерстве, оформление и выдача больничных листов не относится к прямым показателям здоровья населения.Наиболее частыми причинами оформления больничных были болезни органов дыхания: ОРВИ, пневмония, и грипп. На них приходится 40,3% выданных листов нетрудоспособности.