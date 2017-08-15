Средняя продолжительность жизни россиян превысила 72 года

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По итогам первого полугодия 2017 года средняя продолжительность жизни россиян согласно данным Росстата составила 72,4 года, что является наиболее высоким показателем за весь период наблюдений. Об этом сообщила сегодня вице-премьер Ольга Голодец.

По словам Голодец, по сравнению с предыдущим годом средняя продолжительность жизни возросла на 0,5 года. Главным фактором, обеспечивающим увеличение средней продолжительности жизни, является системная работа по снижению смертности, подчеркнула вице-премьер. По ее данным, по итогам первого полугодия 2017 года смертность сократилась до с 13,2 до 12,9 на 1000 человек.

«Вопросы здоровья и демографического развития – это абсолютный приоритет правительства. Эта проблематика будет оставаться в центре внимания и в дальнейшем», - подчеркнула вице-премьер.

Также сегодня ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, сообщило о снижении числа больничных листов, оформленных россиянами. По данным ведомства, в 2016 году было выдано 19,53 млн больничных листов, тогда как годом ранее – 19,65 млн. В Минздраве данную тенденцию связывают с активной реализацией мер по профилактике заболеваемости: кампаниями по вакцинации, диспансеризации, программами по формированию здорового образа жизни. Впрочем, отметили в министерстве, оформление и выдача больничных листов не относится к прямым показателям здоровья населения.

Наиболее частыми причинами оформления больничных были болезни органов дыхания: ОРВИ, пневмония, и грипп. На них приходится 40,3% выданных листов нетрудоспособности.

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