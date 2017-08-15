Ученые назвали продукт, который вызывает у мужчин проблемы с психикой

Британские ученые рассказали о влиянии распространенного продукта на психику мужчин.Риск погрузиться в депрессию у мужчин-сладкоежек на четверть выше, чем у их товарищей. Исследователи Университетского колледжа Лондона подтвердили эту теорию.В течение 20 лет ученые наблюдали за пищевыми пристрастиями и психическим здоровьем более чем 5 тысяч мужчин и 2 тысяч женщин. Выяснилось, что представители сильного пола, съедавшие свыше 67 граммов сахара в день, имели на 23% больше шансов через 5 лет заработать депрессию, чем их "коллеги" употреблявшие менее 39,5 грамма продукта в сутки.Выводы были сделаны на основе опроса более десяти тыс. человек, который проводился с 1985 по 1988 год.При этом представитель Британской диетологической ассоциации Кэтрин Коллинз заявила, что выводы учёных «безосновательны», поскольку учёные не учитывали потребление сахара, содержащегося в алкогольных напитках, а также получали данные исключительно со слов респондентов.