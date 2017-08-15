Риск диабета зависит от ширины бедер

По данным нового исследования, люди с широкими бедрами заболевают сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями реже, чем те, у кого бедра узкие.Исследование проходило с 1987 по 1998 год, в нем участвовали 10 767 мужчин и женщин. Emily D. Parker и ее коллеги из HealthPartners Research Foundation (Миннеаполис, США) учитывали также объем талии, вес тела, а также другие важные факторы, влияющие на здоровье. В результате оказалось, что окружность бедер обратно пропорциональна риску возникновения сахарного диабета – чем шире бедра, тем реже возникает диабет.Исследователи отметили также, что у людей с широкими бедрами реже развиваются сердечно-сосудистые заболевания (с учетом объема талии, веса и других факторов).Пока ученые не могут объяснить, почему объем бедер оказывает такое влияние на здоровье. Есть предположение, что окружность бедер связана с так называемой тощей массой тела, которая, как было доказано ранее, влияет на риск развития диабета. Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, можно предположить, что у обладателей широких бедер хорошо развита подкожная жировая клетчатка, которая помогает снизить количество жирных кислот в крови.Авторы исследования заключают, что нужны дополнительные исследования, которые помогут определить, почему широкие бедра защищают от сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний