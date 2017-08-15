Мясо и сыр так же вредят здоровью, как и курение
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По словам исследователей, белок, содержащийся в мясе, сыре, яйцах и других продуктах животного происхождения, способствует росту опухолей и ускоряет старение клеток организма. Они рекомендуют людям в возрасте от 50 до 65 лет сократить потребление животного белка и вместо этого получать его из рыбы, фасоли и чечевицы.
Результаты, скорее всего, повергнут в шок тысячи худеющих по всему миру, которые сидят на диетах с высоким содержанием белка, таких как диета Аткинса и Дукана. Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что ограничения не вечны. Как показало то же исследование, богатый животным белком рацион полезен для людей после 65 лет.
Американские исследователи рекомендуют людям в возрасте от 50 до 65 лет, весящих около 57 килограммов, ограничиваться 45 граммами белка в день, что эквивалентно двум свиным отбивным.
Британские эксперты, однако, сомневаются в полученных результатах и говорят, что лучший способ избежать рака – бросить курить, следить за весом, не злоупотреблять спиртным и вести активный образ жизни.
Профессор Вальтер Лонго из университета Южной Калифорнии изучил данные о рационе почти 6400 американцев, сопоставив их с данными об их здоровье в течение последних 18 лет. В результате он обнаружил четкую связь между высоким содержанием белка, определяемым как пятая часть суточного калоража, и риском преждевременной смерти.
Исследователи установили, что избыток белка в рационе чреват большей вероятностью смерти от рака или диабета.
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