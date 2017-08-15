Как узнать, нормальный ли у вас пульс
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Как измерить пульс
Пульс — это удары, которые сердце делает в минуту.
Посмотреть непосредственно на сердце мы не можем, если только не проводим операцию. Поэтому при измерении пульса пользуемся сокращением стенок артерий: они тоже колеблются, когда сердце выталкивает в них кровь.
Чтобы проверить частоту пульса, положите подушечки пальцев на место, где проходит артерия, и прижмите их, чтобы ощущать толчки. Считайте удары в течение одной минуты. Это и будет пульс.
Но в большинстве случаев прощупать пульс удобнее всего на запястье и на шее: там прочувствовать биение могут практически все, а не только медики, привыкшие пальпировать пациентов. У детей хорошо определяется пульс на бедренной артерии, у новорождённых можно следить за пульсацией большого родничка.
С шеей нужно быть осторожнее. Если слишком сильно прижать артерию, может закружиться голова, поэтому мерить пульс на шее лучше сидя или лёжа и не усердствовать.
Каким должен быть нормальный пульс
Пульс всё-таки не постоянная величина, поэтому нельзя назвать точное количество ударов, которое отвечает норме. Можно только указать диапазон. В таблице ниже приведены широкие значения, от минимально до максимально допустимого.
Возраст Количество ударов в минуту
Новорождённые (до месяца) 70–190
Дети от месяца до года 80–160
Дети в возрасте 1–2 лет 80–130
Дети в возрасте 3–4 лет 80–120
Дети в возрасте 5–6 лет 75–115
Дети в возрасте 7–9 лет 70–110
Все, кто старше 10 лет 60–100
Спортсмены 40–60
Что значит, если пульс за пределами нормы
На пульс влияет как состояние организма, так и окружающая среда. Сердце бьётся чаще в жару, после физических нагрузок, во время стресса или когда вы стоите. На пульс влияют болезни и некоторые лекарства: они могут как замедлять его, так и ускорять.
Если вы периодически чувствуете, что сердце стало биться чаще или реже без видимых причин, если появляется головокружение или чувство слабости, нужно обратиться к врачу. Возможно, это симптомы заболевания.
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