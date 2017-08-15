Как узнать, нормальный ли у вас пульс

Проверять, как бьётся сердце, нужно и при болезнях, и на тренировках, говорят эксперты.Как измерить пульсПульс — это удары, которые сердце делает в минуту.Посмотреть непосредственно на сердце мы не можем, если только не проводим операцию. Поэтому при измерении пульса пользуемся сокращением стенок артерий: они тоже колеблются, когда сердце выталкивает в них кровь.Чтобы проверить частоту пульса, положите подушечки пальцев на место, где проходит артерия, и прижмите их, чтобы ощущать толчки. Считайте удары в течение одной минуты. Это и будет пульс.Но в большинстве случаев прощупать пульс удобнее всего на запястье и на шее: там прочувствовать биение могут практически все, а не только медики, привыкшие пальпировать пациентов. У детей хорошо определяется пульс на бедренной артерии, у новорождённых можно следить за пульсацией большого родничка.С шеей нужно быть осторожнее. Если слишком сильно прижать артерию, может закружиться голова, поэтому мерить пульс на шее лучше сидя или лёжа и не усердствовать.Каким должен быть нормальный пульсПульс всё-таки не постоянная величина, поэтому нельзя назвать точное количество ударов, которое отвечает норме. Можно только указать диапазон. В таблице ниже приведены широкие значения, от минимально до максимально допустимого.Возраст Количество ударов в минутуНоворождённые (до месяца) 70–190Дети от месяца до года 80–160Дети в возрасте 1–2 лет 80–130Дети в возрасте 3–4 лет 80–120Дети в возрасте 5–6 лет 75–115Дети в возрасте 7–9 лет 70–110Все, кто старше 10 лет 60–100Спортсмены 40–60Что значит, если пульс за пределами нормыНа пульс влияет как состояние организма, так и окружающая среда. Сердце бьётся чаще в жару, после физических нагрузок, во время стресса или когда вы стоите. На пульс влияют болезни и некоторые лекарства: они могут как замедлять его, так и ускорять.Если вы периодически чувствуете, что сердце стало биться чаще или реже без видимых причин, если появляется головокружение или чувство слабости, нужно обратиться к врачу. Возможно, это симптомы заболевания.