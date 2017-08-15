Газировка оставляет детей без зубов

Популярные сейчас газированные напитки, столь любимые детьми и подростками, далеко не безвредны для здоровья — ученые уже давно доказали, что их употребление связано с развитием ожирения, заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже различными видами авитаминоза.И, к сожалению, список «побочных эффектов» «Фанты» или «Пепси» продолжает пополняться. Так, специалисты из Бирмингемского Университета (Великобритания) обнаружили, что у детей, увлекающихся «газировками», значительно чаще обычного развивается кариес и другие болезни зубов.Обследовав более 1000 детей в возрасте от 12 до 14 лет, ученые показали, что частое употребление газированных напитков (не менее чем по 3?4 стакана в день) повышает вероятность развития кариеса на 59?220 процентов (в зависимости от возраста и других факторов). А в эту группу, по результатам этого же исследования, попадают около 40 процентов всех английских мальчишек и девчонок.«Большинство газированных напитков содержат различные кислоты, негативно влияющие на зубную эмаль, — рассказал в интервью доктор Питер Рок, руководитель этого исследования. — А детская эмаль довольно неустойчива, и в том случае, если ребенок постоянно пьет ту же „Фанту“, она постепенно разрушается. В зоне образующихся дефектов эмали накапливаются бактерии, ускоряющие процесс разрушения тканей зуба. Постепенно поражается не только эмаль, но и дентин — фактически, начинается кариес. А причина всего этого — во внешне безобидной и вкусной газированной воде…»