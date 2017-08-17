Какие анализы сдают на бесплодие

Иногда долгожданная беременность все никак не наступает и тогда у семейной пары возникает вопрос о том, какие анализы сдают на беременность.Ведь как показывает медицинская практика, в большинстве случаев правильно проведенное обследование помогает не только установить причину бесплодия, но ликвидировать существующую проблему оптимальным образом. С другой стороны, полное обследование и консультация специалистов обходятся довольно дорого.Иногда затруднительно выяснить причину бесплодия после получения первичных результатов исследования. В таких случаях необходима сдача дополнительных анализов, а также проведение новых процедур, чтобы поставить точный диагноз.Бесплодие у женщины необходимые анализы В самом начале женщине необходимо осуществить общий осмотр у гинеколога и выполнить УЗИ. Исследование на данном этапе даст возможность специалисту узнать общее состояние репродуктивной системы клиентки, имеются или отсутствуют патологии, и плюс ко всему характер строения половых органов и величина малого таза.Небольшие сомнения по поводу отклонений от нормы могут стать причиной назначения на гистероскопию. Данная процедура выполняется таким образом, что тонкий эндоскоп, в который встроена камера, вводится в полость матки, чтобы в деталях изучить ее состояние, а получаемая картинка с камеры выходит на экран.Дальнейший момент обследования – это исследование труб матки на проходимость. Для этого в маточную полость вводится определенная жидкость – контрастное вещество, и выполняются рентгеновские снимки. Но какие еще анализы обычно сдают женщины на бесплодие?Для выявления причин, приводящих к проблемам с зачатием, также:назначают лапароскопию;проводят оценку гормонального фона;берут анализ крови на свертываемость, для выявления инфекций и других показателей.Бесплодие у мужчин необходимые анализыОбычно первый анализ, который выявляет бесплодие – это спермограмма. Она дает возможность узнать количество эякулята и сперматозоидов, их лабильность и специфику морфологии.Какие исследования проходят при бесплодии мужчины, кроме спермограммы? Представители сильного пола часто сдают следующие анализы:секрета простаты и семенных пузырьков;исследования крови различного рода;бактериальные посевы;МAR-тест (это исследование эякулята и выявления в нем уровня антиспермальных тел).Несмотря на то что уровень современной медицины достаточно высок, и риск появления каких-либо осложнений после обследования минимален, многие женщины переживают. Они уверены, что вмешательство в функционирование детородных органов опасно.Так ли необходимо сдавать анализы при бесплодииПеред тем, как начать проходить обследование, супругам советуют выполнить метод определения способности к зачатию. Он сводится к тому, что женщина должна найти время, которое оптимально для зачатия. Методика заключается в построении графика базальной температуры. Довольно часто после построения такого графика супруги понимают, что упускали наиболее важные дни благоприятный для зачатия Как известно, лучшее время для беременности – это овуляция и один-два дня до нее.Чтобы было удобно, женщина кроме постоянно измерения температуры и построения графика должна не забывать про ведение календаря. В нем она должна отмечать каждый цикл менструации и дни овуляции. Такие записи облегчают работу врача при обследовании.Но есть определенные факторы, которые однозначно говорят о том, что супружеской паре следует пройти обследование на бесплодие. К ним относятся следующие признаки:мужчина, по определенным причинам не может извергать семя;у женщины нарушен менструальный цикл или полностью отсутствует овуляция;когда супружеская пара старше 30-35 лет и на протяжении 6 месяцев не использует средства контрацепции, а беременность не наступает;супружеская пара находится в возрасте от 20 до 30 лет и не использует средства контрацепции более 6 месяцев, а зачатие не наступает.Создает ли дискомфорт сдача анализов?Исследования крови в лаборатории, спермограмма, осмотр у гинеколога практически не приносят неприятных ощущений. Однако взятие материала эндометрия на биопсию, лапароскопическое обследование и выполнение гистеросальпингограммы вполне могут стать болезненными и неприятными. Они обычно проводятся под наркозом.Могут ли быть осложнения после анализов? Обычные лабораторные анализы – спермограмма, анализ крови и УЗИ не приносят вреда, и от них нет последствий. Сами рискованными исследованиями является лапароскопия и гистероскопическое обследование.Насколько важно проходить обследование на бесплодие? Лишь благодаря полному обследованию есть возможность узнать настоящую причину бесплодия и приступить к лечению. В определенных случаях можно получить помощь уже в момент проведения диагностики. К примеру, открыть трубы матки при проверке их проходимости.Не во всех случаях есть возможность выяснить причину бесплодия. Бывает, что лечение не приносит результатов, в особенности у мужчин. Однако есть большое количество способов зачатия, которые помогут даже при проблемах со здоровьем, которые трудно лечатся.В каком месте можно пройти обследование и сдать анализы на бесплодие?Медицинский осмотр женщина может выполнить у гинеколога. Спермограмму мужчины сдают у уролога. Остальные более сложные анализы выполняются в специализированных лабораториях. Некоторые диагностические процедуры делаются исключительно в операционной.Точного списка обследовании в этом вопросе не существует. В любом случае о том, какой анализ сдать на бесплодие, а от какого отказаться, лучше всего решит врач. Обычно весь спектр анализов можно сдать в перинатальных центрах. Здесь можно осуществить полное обследование и при вторичном бесплодии, а также узнать, как обстоят дела с гормональным фоном не только у женщин, но и у мужчин. При этом применяются самые современные методы диагностики. А сегодняшние специалисты в своей области всегда проконсультируют по любому вопросу.