Сухость в интимной зоне: причины и решение проблемы

Порой в паре разлаживается сексуальная жизнь из-за того, что женщина испытывает дискомфорт по причине сухости во влагалище. Самый распространенный совет в этих случаях – пользоваться лубрикантами. Это дает возможность сохранять комфорт при половом акте, но в таком случае можно пропустить серьезную проблему, которая может служить причиной сухости в интимной зоне, говорят эксперты.Сухость во влагалище связана с таким состоянием, как диспареуния, или болезненность во время половой близости. Сухость во время полового акта возникает, когда снижается лубрикация, то есть выделение слизи во влагалище, которая должна вырабатываться при сексуальном возбуждении. Этому есть множество причин.Возрастная перестройкаКак правило, сухость в интимной зоне у женщины формируется с момента возрастной перестройки, то есть при менопаузе. В этот период постепенно снижается функция яичников, они прекращают свою работу. Вместе с тем снижается выработка эстрогенов, истончается слизистая урогенитального тракта за счет атрофических изменений. Эти процессы сопровождаются, соответственно, снижением выработки слизи железами влагалища и формированием диспареунии. Если раньше считалось, что атрофические изменения у женщин развиваются через 3-5 лет с момента наступления менопаузы, сейчас отмечено, что средневременные изменения могут проявляться еще в пременопаузальном периоде.Как боротьсяПомимо атрофических изменений, сухости во влагалище и диспареунии возрастные изменения в период менопаузы затрагивают все органы и системы. К ранним изменениям относятся вегетососудистые нарушения, эмоциональные проявления. Средневременные – это изменения со стороны урогенитального тракта, изменения, связанные с кожей, волосами, ногтями. Поздние возрастные изменения могут затрагивать костную и сердечно-сосудистую системы и влиять на обменные процессы, сопровождаясь в некоторых случаях развитием остеопении и остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний, деменцией и болезнью Альцгеймера. Для того чтобы максимально снизить риски гормональной перестройки на организм женщины, рекомендуется системная заместительная гормональная терапия.Назначается также местная гормональная терапия для профилактики атрофических изменений со стороны урогенитального тракта. Все это назначается индивидуально с учетом противопоказаний. Эффективность рекомендуемой терапии возрастает, если она обосновывается еще в пременопаузальном периоде. Если женщина отказывается от применения менопаузальной гормональной терапии или же по причине соматических проблем не может использовать данные терапевтические подходы, следует подумать об альтернативной терапии: гомеопатической и фитотерапии. Также рекомендуется вести активный образ жизни, регулировать питание, использовать различные методы санаторно-курортного лечения и т.д.Гинекологические проблемыИногда сухость во влагалище возникает на фоне целого спектра гинекологических проблем:- хронических воспалительных заболеваний;- гормональных изменений, в частности, при снижении уровня эстрогенов, неадекватном выборе гормональной контрацепции, во время беременности и послеродовом периоде, из-за применения различных гормональных препаратов, в послеоперационном периоде и т.д.;- дисбактериоза;- вирусных и инфекционных заболеваний гениталий.Как боротьсяВоспалительные процессы часто протекают скрыто. Их называют нередко "молчаливыми". Поэтому важно регулярно проходить осмотры у гинеколога. Если же вас беспокоит сухость во время полового акта, важно обратиться к врачу для определения причины такого состояния. Возможно, это признак какого-то заболевания. Врач поставит правильный диагноз и назначит лечение.Психологические проблемыЕсли у женщины нет интереса к мужчине и нет желания заниматься с ним любовью, то не будет и возбуждения. Следовательно, не будет и полноценной лубрикации. Также недостаток возбуждения и сухость со стороны гениталий возможны, если мужчина не бережен в отношениях с женщиной, слишком активен в сексе, проявляет агрессию. Иногда сухость наблюдается при длительном воздержании, если при этом нет полноценной прелюдии.Как боротьсяСложно поддерживать неповторимый огонь первых впечатлений. Быт, рутина, кризисы в отношениях влияют на сексуальную жизнь и на уровень влечения. Но если сохранять теплоту доверительных отношений, то любые кризисы трансформируются в неповторимость общего и единого пространства близких людей.В случае первых симптомов дискомфорта в интимных отношениях пары всегда важно своевременно обратиться к доктору и понять причину возникших проблем.