Плоский живот: 6 шагов к нему

Чтобы иметь подтянутый животик, вовсе не обязательно сутками качать пресс. Но заботиться о себе нужно ежедневно. Стоит просто пересмотреть свой рацион, привычки питания и образ жизни. Поверьте, подтянуть живот можно всего за неделю, не изнуряя себя диетами и не ночуя в спортзале.Любая дорога начинается с первого шага. Мы предлагаем вам целых шесть.Ревизия рациона. Тем, кто мечтает о плоском животе, необходимо отказаться от пищи, которая вызывает вздутие кишечника. К тому же, снизьте потребление соли – он задерживает жидкость в организме, и способствует отёкам. Чтобы быстро убрать лишнее в области живота (или хотя бы сдвинуть объём с мёртвой точки), нужно отказаться от газировки, капусты, бобовых, сухофруктов.Отказ от спиртного. Помимо того, что алкоголь угнетает женскую репродуктивную функцию, он ещё и «одаривает» ваше тело дополнительными калориями. Как результат – лишние сантиметры на талии.Полная очистка. Чтобы похудеть, откажитесь от консервов, маринованных овощей, жареной картошки и сдобной выпечки. Подобная пища перегружает печень и не позволяет расщеплять жиры. Употребляйте в пищу только свежие овощи, отварное мясо, нежирный творог и кефир, сезонные фрукты и пейте много воды. Чтобы ускорить переваривание белков, ешьте больше зелени: петрушки, укропа, кинзы и .т.п.Держите спину. Сутулая спина способствует образования складок на животе, боках и талии. Исправив осанку, вы тотчас заметите, что мышцы пресса подтянулись, а живот стал меньше.Займитесь йогой. Похудеть, а также достичь гармонии внутри себя, укрепить мышцы, сделать суставы гибче, всё это возможно с помощью йоги. Вы сможете затронуть те мышцы, о существовании которых даже не подозревали. И всё это без изнурительных тренировок, спокойно дыша под расслабляющую музыку. Даже если у вас нет лишнего веса, йога пойдёт на пользу физического и психологического здоровья.Напрягайте пресс. Мало кто любит болезненные упражнения на пресс. Мы увиливаем от них под любым предлогом. Но без тренировки мышц брюшины плоский животик не обрести. Предлагаю вам упрощённый вариант: каждый день по 2-3 часа напрягайте живот. Не нужно его втягивать, просто подбирайте мышцы и сжимайте их до ощущения лёгкого жжения. Это можно делать сидя или лёжа под телевизором. На первых взгляд, это трудно и малоэффективно, но через пару недель мышцы привыкнут и подтянутся.