Плоский живот: 6 шагов к нему
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Любая дорога начинается с первого шага. Мы предлагаем вам целых шесть.
Ревизия рациона. Тем, кто мечтает о плоском животе, необходимо отказаться от пищи, которая вызывает вздутие кишечника. К тому же, снизьте потребление соли – он задерживает жидкость в организме, и способствует отёкам. Чтобы быстро убрать лишнее в области живота (или хотя бы сдвинуть объём с мёртвой точки), нужно отказаться от газировки, капусты, бобовых, сухофруктов.
Отказ от спиртного. Помимо того, что алкоголь угнетает женскую репродуктивную функцию, он ещё и «одаривает» ваше тело дополнительными калориями. Как результат – лишние сантиметры на талии.
Полная очистка. Чтобы похудеть, откажитесь от консервов, маринованных овощей, жареной картошки и сдобной выпечки. Подобная пища перегружает печень и не позволяет расщеплять жиры. Употребляйте в пищу только свежие овощи, отварное мясо, нежирный творог и кефир, сезонные фрукты и пейте много воды. Чтобы ускорить переваривание белков, ешьте больше зелени: петрушки, укропа, кинзы и .т.п.
Держите спину. Сутулая спина способствует образования складок на животе, боках и талии. Исправив осанку, вы тотчас заметите, что мышцы пресса подтянулись, а живот стал меньше.
Займитесь йогой. Похудеть, а также достичь гармонии внутри себя, укрепить мышцы, сделать суставы гибче, всё это возможно с помощью йоги. Вы сможете затронуть те мышцы, о существовании которых даже не подозревали. И всё это без изнурительных тренировок, спокойно дыша под расслабляющую музыку. Даже если у вас нет лишнего веса, йога пойдёт на пользу физического и психологического здоровья.
Напрягайте пресс. Мало кто любит болезненные упражнения на пресс. Мы увиливаем от них под любым предлогом. Но без тренировки мышц брюшины плоский животик не обрести. Предлагаю вам упрощённый вариант: каждый день по 2-3 часа напрягайте живот. Не нужно его втягивать, просто подбирайте мышцы и сжимайте их до ощущения лёгкого жжения. Это можно делать сидя или лёжа под телевизором. На первых взгляд, это трудно и малоэффективно, но через пару недель мышцы привыкнут и подтянутся.
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