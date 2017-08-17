17 способов обмануть аппетит

При помощи любой диеты на самом деле можно избавиться от излишних килограммов, однако, как правило, не все люди могут выдержать диету полностью, от первого до последнего дня. Желания избавиться от избыточной массы тела и силы воли хватает на несколько суток, потом человек срывается, килограммы, которые он успел потратить, снова возвращаются.После этого он вновь и вновь начинает соблюдать диету, его решимость постепенно становится более слабой, а это говорит о том, что сегодня он себе позволяет съесть шоколадку, а на диету решает сесть с понедельника. Такая ситуация знакома многим.Психологи говорят, что диету выдерживает всего лишь 20% всех худеющих. Однако, это не повод для огорчения, так как при желании можно обмануть аппетит, то есть воспользоваться психологическим оружием, направив его на врага.Самыми эффективными способами обмануть собственный аппетит являются:1. Всякий раз, перед тем как человек садится есть, он должен выпивать стакан минеральной воды или томатного сока. Благодаря этому несложному способу можно частично насытиться, по-этому съесть меньше, чем обычно.2. Нужно купить тарелку небольшого объема и есть только из нее. Таким образом, порция, которая окажется в небольшой тарелке, будет казаться большой, и человек сможет себя избавить от переедания. Такой метод носит название «обман зрения». Психологи также советуют есть из посуды голубого цвета, поскольку этот цвет помогает снизить аппетит. Что же касается ярких цветов, то они, наоборот, аппетит разжигают.3. Какое бы блюдо человек не употреблял, он не должен в него добавлять специи. Из-за специй возникает ощущение голода, в особенности касается это перца и соли.4. При приеме пищи человек не должен торопиться, есть необходимо не спеша. Все прекрасно знают, что чувство насыщение возникает через треть часа после начала трапезы, а за это время можно съесть много лишнего.5. Для того чтобы справиться с желанием съесть что-то вредное, не нужно держать этот продукт в холодильнике. Даже если человек себя будет обманывать и прятать любимое блюдо на дальнюю полку холодильника, он все равно рискует сорваться.6. Фрукты, овощи и прочие полезные продукты, наоборот нужно класть на видное место. Если у человека возникнет желание чем-нибудь перекусить, он возьмет первое, что ему попадется на глаза. Это должны быть диетические и полезные продукты.7. Не нужно есть сидя перед экраном телевизора, монитором компьютера или читая газету, так как через некоторое время это станет привычным делом и человек наберет много излишних килограммов.8. В магазин за продуктами нужно ходить сытым, в противном случае у человека возникнет соблазн набрать много вкусного и ему будет сложно с этим соблазном справиться.9. Если завтрак уже прошел, а до обеда времени много, как вариант, можно полакомиться конфеткой. Калорийность одной конфеты незначительная, зато ее быстрые углеводы поступят в кровь и на некоторое время ощущение голода притупится.10. На обед и завтрак должно приходиться приблизительно 80% еды, съедаемой за весь день. Утром необходимо есть злаки, к примеру, пшеницу, рожь, овес, так как в них есть витамин В, а он не позволяет откладываться жиру.11. На обед надо есть овощной салатик. В составе овощей много клетчатки, она помогает организму насытиться быстро.12. Сытными продуктами являются бобовые, к примеру, горох, фасоль, чечевица благодаря им улучшается пищеварение.13. Чаще всего аппетит повышается вечером. Вечерние перекусы обычно заканчиваются срывом, из-за этого человек набирает лишние килограммы. Если на пустой желудок заснуть сложно, то нужно выполнить физические упражнения, благодаря которым человек отвлечется от желания что-либо съесть, а также сможет сжечь немного калорий.14. Для того чтобы от ночного переедания избавиться, необходимо почистить зубы.15. Если с ночным голодом справиться сложно, то можно выпить несладкий чай с добавлением сливок или обезжиренного молока. К тому же благодаря этому средству можно справиться с бессонницей.16. Если человек страдает частыми переедания, то он должен питаться раз пять в день, но порции при этом должны быть небольшими. Также необходимо учитывать калорийность продуктов, съедаемых за день. В них должно быть незначительное количество калорий. Это могут быть яблоки, кефир, нежирный йогурт.17. Аппетит можно обмануть, если выпить настой из слив и инжира. Для того чтобы такой настой приготовить, нужно взять полкилограмма этих плодов, залить их тремя литрами жидкости и варить до того момента, пока количество воды не уменьшится до 2,5 литров. Готовый настой нужно выпивать по полстакана, до еды и вместе с фруктами.