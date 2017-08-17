Привычка бегать в молодости может оградить от старческого слабоумия

Если человек в подростковом возрасте занимается бегом, то это спасет его от деменции в старости. Это доказали эксперименты с крысами. Молодых животных помещали в беговое колесо и заставляли тренироваться.Данная практика позволяла улучшить их память в старости и повысить активность нейронов. Животные бегали в течение шести недель начиная с месячного возраста. И в итоге специалисты наблюдали долгоиграющий позитивный эффект, производимый на обучение и память. Животные отлично запоминали реакцию страха, опирающуюся на недавно сформировавшиеся нейроны в гиппокампе.Притом активность нейронов, образовавшихся уже во взрослом возрасте, усиливалась. По мнению ученых, эти выводы актуальны и для людей. Исследование подкрепляет идею о когнитивном резерве - сформировавшихся в молодости мозговых ресурсах, впоследствии защищающих от ослабевания когнитивных функций мозга.