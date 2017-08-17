15 минут футбола избавят от лишнего веса

Ребенку достаточно каждый день по чуть-чуть гонять мяч, чтобы проблема ожирения никогда его не беспокоилаНедостаток физической активности и чрезмерная калорийность рациона привели к тому, что вес среднего современного ребенка заметно больше, чем несколько поколений назад. Но лишь недавно ученые выяснили, насколько велика роль физических упражнений в предотвращении ожирения.Исследование поможет родителям, которые озабочены лишним весом своего чада. Его авторы уверяют, что даже если вы незначительно увеличите долю двигательной активности – например, будете водить ребенка в школу пешком, а не возить на машине, - это будет иметь самые благоприятные последствия. По их данным, что если ребенок хотя бы 15 минут в день посвящает подвижным играм, это снижает риск развития ожирения на 50%. Даже прогулка быстрым шагом и то дает положительный эффект.К этим выводам ученые пришли в ходе уникального по своим масштабам эксперимента. 5500 детей в возрасте 12 лет получили специальные датчики, которые позволяли замерить уровень их активности в течение 10 часов в день. Дети носили датчик не менее 3 дней, некоторые – в течение недели. С помощью специального оборудования ученые также замеряли соотношение жира и мышечной массы у каждого ребенка.«Мы все были удивлены тем, что такие незначительные усилия дают такие заметные результаты, - признался, подводя итоги эксперимента, его руководитель, профессор Крис Риддок из университета Бата. - Мы знаем, что правильное питание имеет большое значение, но наше исследование подчеркивает важность двигательной активности».Ученые отмечают, что 15 минут физической активности в день – это минимальный уровень, который доступен практически всем. «Замеченная нами связь между физической активностью и весом носит очень тесный характер. Она и наводит на мысль, что даже незначительное увеличение подвижных игр снижает риск появления лишнего веса у детей», - указывает профессор Энди Несс, один из руководителей программы «Дети девяностых», которую еще в конце прошлого века запустила компания Avon.Тогда, в 1991-1992 годах 14 тысяч беременных женщин стали участницами исследования детей и родителей, организованного Avon на базе Бристольского университета. Ученые до сих пор продолжают следить за жизнью и родившихся детей, и их мам и пап.Сейчас проект, известный под названием ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Parents and Children) финансируется целым рядом научных организаций и учебных заведений Великобритании и США и, помимо исследователей из Бристольского университета и университета Бата, в нем задействованы ученые из Кембриджа, Глазго и Южной Каролины.По словам Несса, на следующем этапе наблюдений он хотел бы выяснить, какое сочетание физических упражнений лучше всего влияет на здоровье.