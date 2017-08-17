Музыка оказывает влияние на нашу речь

Новые исследования, реализованные командой ученых, показали, что музыка оказывает влияние на речь человека.Следует заметить, что инициаторами лабораторных проектов стали сотрудники из Университета Плимута. Авторы экспериментов сообщили, что звуковые композиции воздействуют на речь мужчин и женщин. Прежде всего, изменения происходят в речи пациентов с аутистическими заболеваниями.Кроме того, музыка влияет на речь людей, имеющих слабоумие, инсульт и повреждения головного мозга. Джоси Куинн, ведущий профессор, сообщил, что музыкальные произведения помогают человеку раскрыть творческий потенциал. Таким образом, люди с нарушениями в речи могут общаться с внешним миром с помощью творчества.Музыка возвращает больных мужчин и женщин к нормальной жизни. Врачи утверждают, что прослушивание звуковых композиций является одним из методов терапии когнитивных расстройств.