Музыка оказывает влияние на нашу речь
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Следует заметить, что инициаторами лабораторных проектов стали сотрудники из Университета Плимута. Авторы экспериментов сообщили, что звуковые композиции воздействуют на речь мужчин и женщин. Прежде всего, изменения происходят в речи пациентов с аутистическими заболеваниями.
Кроме того, музыка влияет на речь людей, имеющих слабоумие, инсульт и повреждения головного мозга. Джоси Куинн, ведущий профессор, сообщил, что музыкальные произведения помогают человеку раскрыть творческий потенциал. Таким образом, люди с нарушениями в речи могут общаться с внешним миром с помощью творчества.
Музыка возвращает больных мужчин и женщин к нормальной жизни. Врачи утверждают, что прослушивание звуковых композиций является одним из методов терапии когнитивных расстройств.
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