Ученые не рекомендуют рожать зимой

В какое время года лучше всего рожать детей? Кто-то скажет – зимой, кто-то – летом… Но, оказывается, этот выбор не так уж и прост. Как обнаружили английские исследователи, от того, в какое время года – холодное или теплое – родится ребенок, зависит его здоровье.Опросы, проведенные в Бристоле и Эдинбурге (а всего в них приняли участие 4286 женщин в возрасте от 60 до 79 лет), показали, что дети, рожденные в холодную погоду, во взрослом возрасте значительно чаще болеют различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем их «теплолюбивые» сверстники. Ученые предполагают, что это связано с особенностями метаболизма клеток – если ребенок провел первые несколько дней своей жизни в относительно холодных помещениях или его рождение просто пришлось на холодное время года (пока ученые затрудняются сказать, какой именно фактор играет ведущую роль), его организм начинает активно накапливать высокоэнергетические вещества, в первую очередь жиры.Соответственно, повышается вероятность развития избыточного веса и связанных с ним заболеваний. «Пока мы можем только строить предположения о том, как связаны холодная погода и здоровье ребенка, – сказал в интервью корреспонденту «ВВС» доктор Ричард Митчелл, один из авторов этого исследования. – Однако мы не сомневаемся в том, что такая связь существует, причем в случае холодной погоды она приводит к неблагоприятным последствиям для ребенка.»