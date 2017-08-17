Залогом правильной работы всего организма является правильное питание, а главным принципом здорового питания является полезный завтрак.Что же означает этот термин?Если задать вопрос диетологу о том, каким должен быть правильный завтрак, он не сразу станет перечислять продукты, которые нужно кушать утром. Он расскажет общую характеристику такого завтрака. Вот она:Натуральный;Легкий;Питательный;Не содержащий много жира и сложных в усвоении белков;Легкий в приготовлении, чтобы сохранить все полезные вещества продуктов;Вкусный, чтобы получить заряд позитива на весь день.Каким должен быть правильный завтрак?Многие начинают свой день с чая с бутербродом, а кто-то с кофе мокко на голодный желудок. Это в корне неправильный подход. Наиболее правильными продуктами для здорового завтрака являются разнообразные каши. Но кашу каждый день есть невозможно. Именно поэтому составим список продуктов, которые могут заменить ее во время утренней трапезы.Мюсли. Та же овсяная каша, только с добавлением орехов, сухофруктов, семян и зерен. Очень удобны в приготовлении, ведь их не нужно варить. Смесь просто заливается теплым молоком или йогуртом, за счет чего полезные вещества никуда не улетучиваются.Яйца. Речь пойдет не о знакомой с детства яичнице. Для завтрака лучше всего подойдут сваренные «в мешочек» яйца. При этом способе варки яиц желток остается жидким и сохраняет все полезные микроэлементы и витамины. Подавать яйца можно с тостами из цельнозернового хлеба и несладким кофе.Творог. Причем его жирность должна составлять не более 9%. Можно кушать не просто такой творог, а еще и блюда, приготовленные из него. Например, это могут быть запеканка, нежирные сырники, пудинг или суфле. Творог можно смешать с другими молочными продуктами: кефиром, ряженкой, йогуртом.Салат. Каждый день нужно употреблять в пищу салаты. Они могут быть не только овощные, но и фруктовые или с добавлением орехов, ягод. Причем необходимо помнить, что употреблять надо только что приготовленный салат. Так организм получит витамины, содержащиеся в ингредиентах, с минимальными потерями.Смузи. Для того чтобы приготовить такой завтрак, нужно просто перемолоть блендером фрукты, зелень или овощи, добавив к ним чистую воду, молоко или молочную сыворотку. Спортсмены могут смешивать для себя протеиновый коктейль.Знакомые всем бутерброды с колбасой, сыром или другими продуктами не годятся для завтрака, но могут использоваться для перекуса между завтраком и обедом. Такой перекус будет гораздо лучше чая со сладкими пирожными или фаст-фудом. Но злоупотреблять такими перекусами не стоит, лучше скушать немного орехов, сухофруктов, свежих фруктов или семечек.