Могут ли занятия спортом приносить удовольствие и желаемый результат?

Каждая из нас стремиться к тому, чтобы весной выглядеть красиво. Скоро начнется пора отпусков и пляжный сезон. Сейчас количество посетителей тренажерных залов выросло в 10 раз. Стройное тело и ноги, эффектно дополняемые красивой прической и лучезарной улыбкой — огромная сила, данная нам природой. И теперь все это нужно лишь поддерживать в надлежащем виде. Как же совместить приятное с полезным, делая так, чтобы занятия спортом приносили удовольствие и желаемый результат? Предлагаем вам некоторые полезные рекомендации по этому поводу.Тело и дух.Не все упражнения необходимо выполнять с большими нагрузками. Если вы являетесь сторонницей тишины и спокойствия, возможно, заинтересуетесь занятиями по укреплению тела и духа. Они ориентированы на активность, основанную на философии Востока, и базируются на спокойных, ритмичных упражнениях. Вместо количества тут делается больший упор на качество исполнения. Сюда можно отнести йогу, пилатес и Тай-Чи.Во всех этих разновидностях ключевую роль занимает дыхание, которое должно быть тщательно согласовано с выполняемыми движениями. Правильный способ дыхания обеспечивает достаточное снабжение кислородом всего организма и улучшает кровообращение. Также это помогает в удалении накопившегося напряжения. Все комплексы подобных занятий начинаются с обучения правильному дыханию. После вводного курса вам даже не обязательно регулярно посещать фитнес-клуб — в дальнейшем вы сможете самостоятельно заниматься дома или на открытом воздухе.Пилатес.Система пилатес включает в себя более 500 упражнений, вдохновленных йогой, балетом и силовыми упражнениями. Ее суть в растяжениях, сгибании и расслаблении мышц. Данная система направлена на улучшение гибкости, силы и равновесия, а также осознании собственного тела. Во время тренировки, как правило, требуется выполнить только несколько упражнений, которые должны быть синхронизированы с дыханием и работой мышц.Каждое действие должно быть осуществлено сознательно. Внимание необходимо сосредоточить на нем и дыхание. Комбинации упражнений во время занятий могут изменяться, поскольку они направлены на укрепление разных групп мышц, а также — повышение их силы и улучшение общего состояния. Важно помнить о том, что во время упражнений не следует выполнять более 3 подходов подряд на одну и ту же группу мышц — серии должны чередоваться.Йога.Йога, на самом деле, целая система, своими философскими корнями уходящая в древнюю Индию. Часть ее, связанная с физическими упражнениями — Хатха-йога. Самой популярной Хатха-йоге учат по методу Айенгара. Постоянно появляются современные разновидности йоги, направленные чисто на отдых. Конечно, все они способны снижать стресс, и направлены на то, чтобы стимулировать нашу энергию, освежать и восстанавливать.Некоторые техники, связанные с йогой, к примеру, дыхательные упражнения или медитация, также отличаются антистрессовым эффектом. Йога способствует восстановлению душевного равновесия, нарушенного стрессом, а также обладает способностью очищения тела от токсинов. Каждое занятие заканчивается расслаблением, во время которого проходит и духовное восстановление.Тай-Чи.Это китайская гимнастика, отличающаяся своими оздоровительно-медитативными комплексами. Ее суть заключается в осуществлении гармоничных и спокойных упражнений. Они представляют собой комбинации круговых движений, которые гладко и мягко переходят из одной формы в другую. Окончание одного движения является, одновременно, началом следующего. Все они следуют друг за другом и активируют различные части тела и разные нервы.Благодаря этим упражнениям значительно лучше функционируют внутренние органы, а мышцы растягиваются и эффективно взаимодействуют друг с другом, принося чувство облегчения. Дыхание замедляется, а напряжение снижается. Каждое движение требует глубокого дыхания. Все процессы необходимо контролировать, достигая глубокой концентрации и внутреннего равновесия. Благодаря этому можно ввести сознание в состояние покоя.