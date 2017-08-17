8 самых вредных напитков

Есть напитки, которые помогают нашему организму чувствовать себя хорошо и заряжают энергией. Всем известно, что человеческий организм нуждается в минимуме — 2 л воды в день, а обезвоживание — одно из самых опасных состояний человека, которое может вызвать ряд заболеваний.Кроме воды мы можем включить в наше меню и другие напитки, которые с удовольствием употребляем ежедневно – напитки, помогающие нам быть здоровыми и защищаться от нежелательных инфекций. Одновременно с этим, с точки зрения здорового питания, существуют напитки, употребление которых наносит вред организму.Сладкие алкогольные коктейлиОни пьются приятно и легко, но и калорий в них содержится довольно много. Кроме этого, в них всегда содержатся красители для придания натурального цвета жидкости, а также сахар в огромном количестве. Еще хуже смешивание нескольких сладких алкогольных напитков. К примеру, в 200 мл коктейля «Пина колада» содержится около 600 калорий. Кроме того, похмелье от сладкого алкоголя является одним из самых тяжелых.Газированные напиткиТрудно выявить что-то положительное в газированных безалкогольных напитках. Они полны сахара и лишних калорий, которые не избавляют от чувства голода. Газированные напитки напрямую связывают с ожирением. Лучше полностью устранить их из повседневной жизни, по крайней мере, сократить их питье до одного раза за определенный период времени.Диетические газированные напиткиДиетические напитки без калорий, но они лишены и полезных свойств. Если вы пьете по одной диетической коле в день это нормально, но если это уже по пять, шесть порций в день, то организм слабеет. Лучше всего сосредоточиться на воде и чае, которые не приводят к газообразованиям в желудочно-кишечном тракте и прочищают организм.Спортивные напиткиСпортивные напитки могут сыграть с вами злую шутку после тренировки, особенно если ваша цель похудеть. Многие из них содержат большой список натуральных и искусственных подсластителей, плюс пищевые добавки. Поэтому желательно их избегать.Жесткий алкогольЗдесь умеренный подход является лучшим средством достижения цели. Доказано, что при приеме 50 мл или 100 мл алкоголя в день повышается уровень холестерина, улучшается циркуляция крови и обмен веществ. Но если посягнете на большее количество алкогольного напитка, риск ожирения и проблем со здоровьем вырастет значительно. Исследование, проведенное в 2011 году Американским обществом по борьбе с раком показали, что смертность от раковых заболеваний у людей, часто употребляющих алкоголь, на 36% больше, чем у тех, кто пьет в умеренных количествах или вообще не употребляет алкоголь.ЛимонадБольшинство видов лимонада изготовлены с большим количеством сахара или подсластителя, а также с искусственными красителями. Один стакан лимонада содержит около 100 калорий, что эквивалентно примерно 6 чайным ложкам сахара без какой-либо питательной ценности. Это все равно, что пить жидкие конфеты. Подумайте хорошо, пить ли вам подобный напиток?Энергетические напиткиКогда мы слышим энергетический напиток, большинство из нас думают о продуктах с большим содержанием кофеина. Проблема заключается в том, что энергетические напитки содержат слишком много кофеина и сахара, которые дают мимолетный прилив энергии, после чего организм еще более истощается и нуждается в немедленном отдыхе. Если у вас есть потребность в энергии для обеспечения жизнедеятельности мозга, лучше выпейте зеленого чая и перекусите горсткой грецких орехов.Кофе с взбитыми сливкамиВ состав такого кофе входят взбитые сливки, которые могут содержать до 800 калорий. А это треть от рекомендуемой нормы потребления жиров за день. Этот кофе очень вкусный и приятный, но содержит большое количество сахара, до 170 граммов.