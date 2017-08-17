Что нужно знать о дисбактериозе

Несмотря на то что реклама постоянно твердит нам о страшном и ужасном дисбактериозе, в международном классификаторе заболеваний, принятом во всем мире, такой болезни нет. Неужели нас все время разыгрывают, предлагая покупать биойогурты и препараты для восстановления микрофлоры?Что такое кишечная микрофлора?Желудочно-кишечный тракт человека – настоящая бактериологическая фабрика. Здесь произрастают и весьма успешно уживаются около 500 различных видов микроорганизмов из 17 семейств. Это и всем известные бифидо- и лактобактерии, и различные энтерокококки, и кишечные палочки. Пока человек здоров, вся эта бактериологическая братия тихонько делает свое дело, никак себя не выдавая. Одни микроорганизмы участвуют в синтезе витаминов, другие вырабатывают компоненты иммунной системы, третьи расщепляют пищу, четвертые борются с чужеродной микрофлорой. Причем в кишечнике человека есть как абсолютно позитивные персонажи, так сказать дружественно настроенные, так и условно-патогенные, которые при удобном случае всегда могут переметнуться на сторону болезни.Что такое дисбактериоз?Нарушение баланса сил между полезной микрофлорой и условно патогенной медики расценивают как комплекс симптомов, а не отдельно взятую болезнь. Медики различают первичный дисбиоз (вызванный приемом антибиотиков и иммунодепрессантов) и вторичный (возникший в результате развития основного заболевания внутренних органов). В первом случае дисбактериоз классифицируют как побочный эффект от приема препаратов, а во втором – как осложнение. Впрочем, несмотря на то что заболеванием дисбиоз не считается, лечить его нужно.Чем опасен дисбактериоз?Дисбактериоз, независимо от его природы, влияет на состояние всего организма, прежде всего потому, что нарушения в балансе между полезной и условно-патогенной микрофлорой влияет на усвоение полезных веществ из пищи. Со временем это может обернуться различного рода дефицитными состояниями. Кроме того, длительное господство патогенной микрофлоры может привести к развитию хронического воспаления слизистой оболочки кишечника. Кроме того, дисбактериоз повышает вероятность развития опухолевых заболеваний. Это связано с тем, что снижается функция иммунной системы, а кишечная палочка способна превращать вещества из группы желчных кислот в канцерогены, что в целом увеличивает риск развития опухолевых заболеваний.Провокаторы дисбиозаОчень часто вражду в кишечнике разжигают патогенные микробы (грибки рода кандида, стафилококки, протей), проникающие в кишечник извне. Хотя стрессы, голодания, нездоровое питание, смена привычного рациона из-за переезда, хронические заболевания внутренних органов (особенно печени, желчного пузыря, желудка и половой системы) тоже могут спровоцировать разлад в кишечной микрофлоре. И все же самым главным врагом полезных бактерий считаются антибиотики (особенно пенициллиновой и цефалоспориновой группы).Основные симптомы дисбактериоза:- появление запоров, которые чередуются с поносами;- чрезмерное газообразование, вздутие живота;- ноющие или острые боли в кишечнике;- ощущение вздутости живота;- тяжесть в желудке;ДиагностикаПрежде чем начать лечение дисбиоза, врач должен выявить причину его возникновения, стадию и течение заболевания.Для этого необходимо пройти ряд исследований:- копрограмму;- биохимический анализ кала;- общий анализ крови;- общий анализ мочи;- провести УЗИ брюшной полости.ЛечениеНесмотря на обилие полезных бактерий, содержащихся в обогащенных молочных продуктах, они не в состоянии вылечить человека от дисбиоза. Особенно если это состояние вызвано засильем грибковой инфекции рода Candida и Geotrichum, для которых кисломолочная и углеводистая пища – отличная среда для размножения. Гастроэнтерологи не советуют увлекаться биойогуртами и кефирами, не посоветовавшись предварительно с врачом.Не стоит самостоятельно подбирать себе и антибиотикотерапию, ведь то, что подошло вашей соседке, может оказаться абсолютно бесполезным для вас. Более того, успех лечения дисбиоза во многом зависит от стадии процесса и от его характера (какая микрофлора преобладает в кишечнике). Если человек страдает от дифицита бифидум- и лактобактерий, то работу его желудочно-кишечного тракта можно нормализовать без применения препаратов, только за счет сбалансированного питания.Если же человек чувствует недомогание из-за избыточного роста грибковой флоры (или условно-патогенной), то с ней следует бороться при помощи противогрибковых препаратов (нозорал, нистатин, глюканазол и дифлюкан и т.п.) и бактреильных препаратов (в зависимости от микрофлоры). Если же в дисбиоз вызвала активизировавшаяся патогенная микрофлора, придется призвать на помощь антибиотики. При этом антибиотикотерапию следует проводить под прикрытием пробиотиков (препаратов, содержащих нормальную микрофлору). Только в этом случае есть шанс восстановить тонкий баланс между бактериями, населяющими ваш кишечник.