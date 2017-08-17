Что нужно знать о дисбактериозе
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Что такое кишечная микрофлора?
Желудочно-кишечный тракт человека – настоящая бактериологическая фабрика. Здесь произрастают и весьма успешно уживаются около 500 различных видов микроорганизмов из 17 семейств. Это и всем известные бифидо- и лактобактерии, и различные энтерокококки, и кишечные палочки. Пока человек здоров, вся эта бактериологическая братия тихонько делает свое дело, никак себя не выдавая. Одни микроорганизмы участвуют в синтезе витаминов, другие вырабатывают компоненты иммунной системы, третьи расщепляют пищу, четвертые борются с чужеродной микрофлорой. Причем в кишечнике человека есть как абсолютно позитивные персонажи, так сказать дружественно настроенные, так и условно-патогенные, которые при удобном случае всегда могут переметнуться на сторону болезни.
Что такое дисбактериоз?
Нарушение баланса сил между полезной микрофлорой и условно патогенной медики расценивают как комплекс симптомов, а не отдельно взятую болезнь. Медики различают первичный дисбиоз (вызванный приемом антибиотиков и иммунодепрессантов) и вторичный (возникший в результате развития основного заболевания внутренних органов). В первом случае дисбактериоз классифицируют как побочный эффект от приема препаратов, а во втором – как осложнение. Впрочем, несмотря на то что заболеванием дисбиоз не считается, лечить его нужно.
Чем опасен дисбактериоз?
Дисбактериоз, независимо от его природы, влияет на состояние всего организма, прежде всего потому, что нарушения в балансе между полезной и условно-патогенной микрофлорой влияет на усвоение полезных веществ из пищи. Со временем это может обернуться различного рода дефицитными состояниями. Кроме того, длительное господство патогенной микрофлоры может привести к развитию хронического воспаления слизистой оболочки кишечника. Кроме того, дисбактериоз повышает вероятность развития опухолевых заболеваний. Это связано с тем, что снижается функция иммунной системы, а кишечная палочка способна превращать вещества из группы желчных кислот в канцерогены, что в целом увеличивает риск развития опухолевых заболеваний.
Провокаторы дисбиоза
Очень часто вражду в кишечнике разжигают патогенные микробы (грибки рода кандида, стафилококки, протей), проникающие в кишечник извне. Хотя стрессы, голодания, нездоровое питание, смена привычного рациона из-за переезда, хронические заболевания внутренних органов (особенно печени, желчного пузыря, желудка и половой системы) тоже могут спровоцировать разлад в кишечной микрофлоре. И все же самым главным врагом полезных бактерий считаются антибиотики (особенно пенициллиновой и цефалоспориновой группы).
Основные симптомы дисбактериоза:
- появление запоров, которые чередуются с поносами;
- чрезмерное газообразование, вздутие живота;
- ноющие или острые боли в кишечнике;
- ощущение вздутости живота;
- тяжесть в желудке;
Диагностика
Прежде чем начать лечение дисбиоза, врач должен выявить причину его возникновения, стадию и течение заболевания.
Для этого необходимо пройти ряд исследований:
- копрограмму;
- биохимический анализ кала;
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- провести УЗИ брюшной полости.
Лечение
Несмотря на обилие полезных бактерий, содержащихся в обогащенных молочных продуктах, они не в состоянии вылечить человека от дисбиоза. Особенно если это состояние вызвано засильем грибковой инфекции рода Candida и Geotrichum, для которых кисломолочная и углеводистая пища – отличная среда для размножения. Гастроэнтерологи не советуют увлекаться биойогуртами и кефирами, не посоветовавшись предварительно с врачом.
Не стоит самостоятельно подбирать себе и антибиотикотерапию, ведь то, что подошло вашей соседке, может оказаться абсолютно бесполезным для вас. Более того, успех лечения дисбиоза во многом зависит от стадии процесса и от его характера (какая микрофлора преобладает в кишечнике). Если человек страдает от дифицита бифидум- и лактобактерий, то работу его желудочно-кишечного тракта можно нормализовать без применения препаратов, только за счет сбалансированного питания.
Если же человек чувствует недомогание из-за избыточного роста грибковой флоры (или условно-патогенной), то с ней следует бороться при помощи противогрибковых препаратов (нозорал, нистатин, глюканазол и дифлюкан и т.п.) и бактреильных препаратов (в зависимости от микрофлоры). Если же в дисбиоз вызвала активизировавшаяся патогенная микрофлора, придется призвать на помощь антибиотики. При этом антибиотикотерапию следует проводить под прикрытием пробиотиков (препаратов, содержащих нормальную микрофлору). Только в этом случае есть шанс восстановить тонкий баланс между бактериями, населяющими ваш кишечник.
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