Волшебный напиток, который поможет вывести токсины из печени

Печень — это один из самых больших органов нашего тела, и он особенно нуждается в нашем внимании, заботе и защите.Ведь это целая биологическая лаборатория, которая синтезирует ферменты, белки, гликоген и способствует выведению токсинов из организма.Как вы заботитесь о вашей печени? Образ жизни, работа или нехватка времени приводят к тому, что мы не уделяем ей должного внимания.Кроме того, еще одним немаловажным фактором является потребление лекарств. Вполне возможно, что сейчас вы проходите курс лечения.Не стоит забывать, что лекарственные препараты, как правило, перегружают печень и оказывают негативное влияние.Помимо этого, многие факторы приводят к тому, что в печени накапливаются токсины. Продукты питания, стресс, лекарства или даже просто бессонница постепенно нарушают работу печени, и она перестает эффективно выполнять свои обязанности.Тем не менее, есть и хорошие новости: печень способна к регенерации.Такие заболевания, как жировая болезнь печени показывают положительную динамику при изменении пищевых привычек, улучшения питания, и если мы четко понимаем, что нужно лучше заботиться о своем здоровье.Эксперты предложили следующее решение: каждый день пейте настой, приготовленный из петрушки и мяты. Вы увидите, как ваше самочувствие улучшится.В аптеках и магазинах натуральных продуктов вы найдете множество средств для ухода и детоксикации печени.Прежде чем прибегнуть к витаминам или БАДам, попробуйте более натуральные решения.Свойства некоторых растений помогают заботится о печени и улучшают наше общее состояние здоровья.Два из наиболее интересных природных гепатопротектора — это, несомненно, петрушка и мята. Их легко найти, ведь они широко используются в кулинарии.Петрушка — это больше, чем приправа для салатаИнтенсивный аромат и вяжущие свойства этой травы делают ее уникальным средством для ухода за печенью. Эти преимущества основаны на четырех веществах, которые входят в ее состав:В первую очередь, это флавоноиды: апигенин и лютеолин действуют как мощные природные антиоксиданты. Они гарантируют, что наши клетки будут должным образом насыщаться кислородом и это защитит их от свободных радикалов.Кроме того, петрушка является богатым источником витамина С и витамина А. Эти два элемента крайне важны для правильной работы печени.Они снимают воспаление и, в свою очередь, укрепляют нашу иммунную систему.Не стоит забывать, что петрушка является хорошим средством для детоксикации. Благодаря своему мочегонному действию она способствует выведению всего, в чем организм не нуждается и что, в противном случае, может вызвать болезни.Другим интересным аспектом является то, что петрушка является источником бета-каротина. Этот антиоксидант эффективно борется с накоплением жира в организме.Все это особенно важно при такой проблеме, как «жирная печень».Мята, не только для десертовМята, как и петрушка, является еще одним вяжущим и освежающим растением. Ее аромат придаст более приятный вкус нашему лечебному настою. Ведь его придется пить ежедневно.Мяту легко купить, и она дает отличный результат, особенно при регулярном использовании.Далее мы объясняем ее основные преимущества:Это антисептическое и противовоспалительное средство.Мята улучшает пищеварение.Она также стимулирует функцию печени, если тело перегружено токсинами.Как приготовить настой из мяты и петрушкиИнгредиенты:- 1 чайная ложка петрушки (5 г);- 1 чайная ложка свежей мяты (5 г);- 2 столовые ложки лимонного сока (20 мл);- 1 стакан воды (200 мл).ПриготовлениеМы часто говорим, что в идеале стоит покупать экологически чистые продукты. И сначала их нужно тщательно вымыть.Затем мелко порубите петрушку и мяту. Так эфирные масла, которые содержатся в них, легче перейдут в настой.Вскипятите чайник. После того, как вода закипит, добавьте в нее травы. Это очень легко.Дайте отвару настояться в течение 15-20 минут. По истечении этого времени, пусть он остынет еще 10 минут.И, наконец, процедите его, чтобы убрать кусочки растений.Налейте настой в вашу любимую чашку, добавьте в него 2 столовые ложки лимонного сока.Вы заметите, несомненно, что настой имеет насыщенный вкус. Его вкус и аромат является результатом действия природных компонентов, которые крайне полезны для здоровья печени.При необходимости, добавьте немного меда, чтобы сделать вкус более приятным, и пейте настой после основного приема пищи раз в день.