Шесть привычек, которые ведут к преждевременной старости

По расчетам ученых-биологов, человек может жить в добром здравии до 100 и даже до 130 лет. Однако такая продолжительность жизни – большая редкость среди россиян. Люди сами себе укорачивают жизнь вредными привычками, которые приводят к преждевременному старению организма. О шести наиболее распространенных вредных привычек рассказала кардиолог-липидолог Светлана Гаркуша.Привычка питаться кое-какМногие с утра не завтракают, выпивают чашку кофе и бегут на работу. В обед перекусывают чем придется, обычно едой из фаст-фуда. А вечером, придя домой, наедаются до отвала, причем чаще всего перед самым сном. Отсутствие режима питания, качественных и полезных продуктов "компенсируется" обилием высокоуглеводных, жирных продуктов.Все это ведет к серьезным последствиям для организма: нарушению холестеринового обмена, избыточному весу, повышению артериального давления и так далее. Неправильное питание быстро сказывается на работе всего организма, на внешности человека и значительно сокращает жизнь.Каждое утро необходимо выпивать на голодный желудок пару стаканов фильтрованной воды, обязательно завтракать, а последний прием пищи должен быть не позже 6-7 часов вечера, чтобы еда успела перевариться. За два часа до сна можно выпить разве что кисломолочный продукт, травяной чай или стакан качественной воды.И еще один важный момент: для продолжительности жизни важно поддерживать в организме щелочной баланс. Обилие сладостей, мучной и мясной пищи ведет к повышению кислотности организма, что оборачивается болезнями обмена веществ. А для поддержания щелочной среды нужно налегать на свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой, и кисломолочные продукты.Привычка перегружать себяЧтобы как-то выжить в тяжелые кризисные времена, многим приходится искать дополнительные заработки, и часто выходит, что работа занимает чуть ли не 24 часа в сутки. Большие физические и психологические нагрузки ведут к истощению организма, люди начинают испытывать депрессию и агрессию. Это приводит к преждевременному изнашиванию и старению организма. Чтобы избежать таких последствий, нужно научиться распределять нагрузку равномерно. Не забывать о полноценном отдыхе.После работы хорошо посмотреть какой-нибудь фильм, чтобы переключить свои мысли. Полезно периодически менять вид деятельности. Например, в выходной отправиться на дачу или огород, повозиться с саженцами и грядками. Можно приготовить оригинальный обед, заняться вышивкой или приступить к дрессировке любимого пса. Смена работы – это тоже отдых. Умение включать "перегрузку" и разнообразить свою жизнь спасает от переутомления.Привычка недосыпатьСтремление все и везде успеть не позволяет полноценно отдыхать ночью, что губит нервную, иммунную и другие системы нашего организма. Взрослому человеку необходимо спать не менее 7-8 часов в сутки. Очень полезен дневной отдых – релакс на 15-20 минут. Умение расслабиться позволяет сохранить энергию и работоспособность организма.Привычка снимать напряжение алкоголем и сигаретамиАлкоголь – токсическое вещество для головного мозга и яд для печени. Его губительное влияние на мозг и сосудистую систему проявляется очень быстро, начиная с провалов памяти и заканчивая довольно серьезными болезнями. Даже молодые и здоровые люди под действием алкоголя стареют просто на глазах. А у тех, кто постоянно тонизирует себя сигаретой, возникают проблемы с сосудами – они сужаются вплоть до непроходимости. Как результат – инфаркты и инсульты.Привычка вести сидячий образ жизниНа протяжении жизни каждые 10 лет обмен веществ замедляется на 7%, поэтому для человека очень важно соблюдать баланс потребленных калорий и их расходов. Избыточный вес говорит о том, что этот баланс нарушен. Ожирение 2-й степени сокращает продолжительность жизни на 5-7 лет, а 3-й степени – на 10-15. Малоподвижный образ жизни ведет к нарушению кровообращения, снижению функции печени, почек, желудочно-кишечного тракта.Зато снижение веса на 3-4 кг удлиняет жизнь на год. Для поддержания нужного баланса в организме необходимы физические нагрузки. На работу (если не очень далеко) лучше ходить пешком, перестать пользоваться лифтом и полюбить подниматься по лестницам, а по утрам делать пробежки или хотя бы гимнастику. Желательно заниматься фитнесом, танцами, баскетболом и так далее.Привычка переживать по любому поводуДля здоровья и долголетия очень важно психологическое состояние человека. Если он постоянно занимается самобичеванием, самокопанием, вновь и вновь перемалывает былые ссоры и обиды, тяжело и долго переживает конфликты на работе и с близкими людьми, его нервная система быстро даст сбой. А сам человек быстро превратится в нервного и брюзжащего старика. Чтобы пережить большие эмоциональные нагрузки, которых у любого из нас немало, нужно научиться переключать свои мысли, а еще оставлять все былые невзгоды и ссоры во вчерашнем дне.Чтобы легче пережить стрессовые ситуации, в организме должно быть достаточное количество калия и магния, поэтому нужно есть продукты, богатые этими элементами. Калий и магний регулируют кислотно-щелочное равновесие крови, водный и солевой балансы, нормализуют основной обмен и являются антистрессовым фактором.