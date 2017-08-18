Рак повышает риск сердечного приступа и инсульта

Люди, страдающие от рака, чаще сталкиваются с инфарктами и инсультами, особенно в первые несколько месяцев после постановки диагноза. К такому выводу пришли специалисты из Медицинского колледжа Вейлл Корнелл.Ученые проанализировали данные людей в возрасте 66 лет и старше, у которых недавно выявили рак груди, легких, простаты, толстой кишки, мочевого пузыря, поджелудочной железы, желудка либо неходжкинскую лимфому.В контрольную группу вошли добровольцы, которые не страдали от рака. Исследование показало: через 6 месяцев после постановки диагноза ишемические инсульты и инфаркты чаще случались у больных раком (4,7%) по сравнению с людьми, у которых не было рака (2,2%). Наибольшему риску оказались подвержены люди с раком легких (8,3%).Кроме того, риск был выше у людей на более поздних стадиях рака. Но и добровольцы на ранних стадиях нередко сталкивались с инсультами и инфарктами. С течением временем риск уменьшался, и спустя год после постановки диагноза существенных различий между группами не было. Еще исследователи установили, что вероятность смерти в течение 30 дней после инсульта или инфаркта оказалась выше у больных раком (17,6%), чем у тех, кто не страдал от рака (11,6%).