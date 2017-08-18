Оптимизм мешает людям добиваться своих целей
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Также добровольцев просили предположить, как в будущем разрешатся эти вопросы. Исследователи обнаружили: люди, которые верили в лучшее, реже пытались сделать что-то ради того, чтобы их желания исполнились. Например, 91% добровольцев, мечтавших о свободном доступе к абортам, считали, что в будущем их мечта непременно сбудется. Из тех, кто был за сохранение строгих законов об абортах, изменения предсказывали всего 47% участников.
Кстати, ранее сотрудники Калифорнийского университета доказали: у оптимистов и пессимистов больше общего, чем кажется. Так, оптимизм не защищает людей от возникновения негативных эмоций ситуации неопределенности. Исследования показали, что не только у пессимистов, но и у оптимистов в ожидании момента истины возрастал уровень пессимизма.
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