Грецкие орехи - ключ к борьбе с перееданием, показал анализ

Перекус, состоящий из грецких орехов, позволяет активировать определенную зону в мозге, регулирующую аппетит. Это открытие ученые сделали, просканировав мозг группы добровольцев. Исследование проводилось при участии 10 человек с ожирением. Оно продолжалось в рамках двух пятидневных сессий.В пределах первой сессии добровольцы каждый день потребляли смузи, содержавшие 40 граммов грецких орехов. В рамках второй - смузи без орехов, но аналогичные по пищевой ценности (контрольная группа). Оказалось, именно в течение первых пяти дней добровольцы меньше испытывали чувство голода. Также испытуемым показывали фотографии любимой еды вроде сладостей и гамбургеров, нейтральных предметов (цветы, камни) или менее любимой пищи (овощи). При этом проводилось сканирование мозга.Когда на экране появлялись вкусные и вредные продуты, повышалась активность в правой части островковой доли, если до этого потреблялись грецкие орехи. Данная зона мозга связана с когнитивным контролем. В целом эта активность говорила о том, что добровольцы уделяли больше внимания выбору еды, отдавая предпочтение более полезным продуктам.