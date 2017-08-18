Домашние питомцы делают хозяев менее здоровыми

Исследователи из Финляндии установили, что домашние питомцы сокращают жизнь хозяев. Владельцы животных менее активны, более трудны на подъем и болеют чаще, чем те, кто не имеет животных.Это, однако, не говорит о том, что иметь домашнего любимца вредно – зачастую владельцами животных становятся люди в возрасте, что изначально изменяет общую картину здоровья в этой группе.Ранее считалось, что животные, которых мы заводим, оказывают благотворное влияние на хозяев, снимают стресс, понижают артериальное давление и частоту сердечных сокращений, облегчают чувство одиночества и даже снимают беспокойство у старших пациентов с деменцией.При анализе более 21,000 историй владельцев животных, ученые установили, что они чаще имели лишний вес и рассматривали свое здоровье как «хуже среднего уровня».Даже не смотря на ежедневную необходимость выгула своего четвероногого друга, владельцы собак вели малоподвижный образ жизни.Это объясняется также тем, что большинство людей, которые заводят собак, живут в частном секторе и «выгул» в этом случае означает всего лишь выведение собаки во двор, пока хозяин остается дома.Для того, чтобы улучшить ситуацию, всем владельцам животных стоит следовать простому правилу: не просто пассивно стоять и ждать, когда же собака нагуляется, а максимально стараться занять себя каким-то движением, будь то игра или пешая прогулка.