Избавиться от живота: мечта или реальность

В стародавние времена дородная фигура с большим животом считалась признаком зажиточности и здоровья. Сегодня точка зрения на живот кардинально изменилась – современный успешный человек должен быть стройным и подтянутым. Поэтому избавиться от живота – заветная мечта огромного числа не только женщин, но и мужчин.Появление живота – неминуемое следствие нашего образа жизни: отсутствие физической нагрузки, недостаток движения из-за сидячей работы, нерациональное питание, вредные привычки, стрессы – все они вносят свой вклад в появление жировых отложений на самом видном месте.У женщин жир откладывается в области живота в качестве своеобразного буфера и источника питания для будущего ребенка, но, к сожалению, не исчезает и после его рождения. Тем не менее, бороться с животом и убрать его можно, хотя потребуется немало усилий.Прежде всего, необходимо перейти на рациональное, сбалансированное питание и свести к минимуму потребление пищи, которая является причиной избыточного веса – выпечки, сладостей и сладких газированных напитков, высококалорийной жирной пищи (колбас, копченостей) и т.д. А вот потребление овощей и фруктов, содержащих много клетчатки, нужно, наоборот, увеличить. Это поможет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и своевременно освобождать организм от шлаков.Всем, кого волнует вопрос, как избавиться от живота, необходимо постоянно следить за своей осанкой. Проведите эксперимент: встаньте перед зеркалом, расправьте плечи, распрямите спину, и вы увидите, как живот автоматически подтягивается. Вот так и старайтесь ходить!Существуют специальные комплексы физических упражнений, которые не только положительно воздействуют на здоровье, но и укрепляют мышцы брюшного пресса, а значит, уменьшают живот. Не обязательно посещать фитнес-клуб, эти упражнения можно делать и дома, главное, делать их регулярно. Такой комплекс можно приобрести на диске или скачать из Интернета. В сочетании с рациональным питанием и правильной осанкой это принесет свои плоды.